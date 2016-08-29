۴۶ درصد از جمعیت اردبیل تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بشرخواه ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی ادارات کل تابعه وزارت کار و تعاون در اردبیل تصریح کرد: در سال‌های اخیر شاهد افزایش تعداد بیمه‌شدگان از ۴۱ درصد به ۴۶ درصد جمعیت استان بودیم و از ۱۴۶ هزار نفر بیمه شده این رقم به ۱۸۲ هزار نفر رسیده است.

وی به افزایش تعداد مستمری‌بگیران نیز اشاره کرد و بیان داشت: تعداد مستمری‌بگیران از ۲۹ هزار نفر به ۳۷ هزار نفر افزایش یافته است.

به گفته مدیرکل تأمین اجتماعی استان در بخش بیمه‌شدگان کشاورزی نیز تعداد بیمه‌شدگان تا آخر سال ۹۱، ۱۱۰ نفر بود اما تا پایان سال ۹۴ به ۱۶ هزار نفر افزایش یافته است.

بشرخواه با بیان اینکه تاکنون ۲۳ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده‌اند، اضافه کرد: به منظور ارائه خدمات بهینه بیمه‌ای شعبه تأمین اجتماعی در سرعین و اصلاندوز نیز راه‌اندازی شده است.

وی نوبت انتظار این سازمان را با کاهش از چهار ماه به ۱۵ روز عنوان و تأکید کرد: علاوه بر این ۱۰۰ درصد عملیات غیرحضوری شده و نیازی به مراجعه فرد نیست.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان با بیان اینکه تمامی خدمات این سازمان توسط ۲۸۹ نفر کارمند ارائه می‌شود، اضافه کرد: میزان رضایت‌مندی از خدمات رو به افزایش است.