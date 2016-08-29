به گزارش خبرنگار مهر، امروز، دوشنبه هشتم شهریورماه نمایش «جزیره» کاری از گروه هنری هویت به نویسندگی داریوش علیزاده و کارگردانی سعید دشتی در پلاتو حیاتی مهر اجرا می شود.

رضا جهانی، مهدی رحیمی، سحرناز عباس زاده، پروا آقاجانی، محمد امیری، داریوش علیزاده در این نمایش بازی می کنند.



این نمایش قصه ۲۴ ساعت از زندگی یک خانواده است، آدم هایی که در کنار هم هستند اما رازهای خود را مخفی می کنند، جزیره قصه آدم هایی است که در حین کنار هم بودن از هم دورند و در اوج شلوغی تنها هستند.

شیوه اجرایی این نمایش در طراحی صحنه و کارگردانی پیرو متن، به سبک رئالیسم است.



سعید دشتی کارگردان نمایش «جزیره» با اشاره به اینکه متن این نمایش از شعار زدگی به دور است، به خبرنگار مهر گفت: آدم های جزیره نه خوب مطلق و نه بد مطلق بلکه خاکستری هستند و بنا بر شرایطی که ممکن است برای هریک از مخاطبان نیز رخ دهد در آن موقعیت قرار می گیرند.



دشتی گفت: معتقد هستم در این نمایشنامه با توجه به شیوه اجرایی رئال هر چقدر حضور کارگردان را کمتر لمس کرده و بیشتر حس همذات پنداری ایجاد شود موفق تر است.

این کارگردان البرزی گفت: با توجه به آنکه عنصر باور پذیری نماد یک تئاتر موفق است، یکی از دغدغه های من به عنوان کارگردان باور پذیری نمایش هاست تا مخاطب بعد از دیدن آن را باور کند و به فکر فرو رود.

به گزارش خبرنگار مهر، نهم تا دوازدهم مردادماه آثار بیست و هفت گروه نمایشی توسط داوران جشنواره تئاتر استانی البرز بازبینی شد و دوازده اثر مجوز حضور در این ششمین جشنواره را از آن خود کردند، نمایش جزیره یکی از آثاری است که مجوز حضور در این جشنواره را به دست آورده است.

گفتنی است، ششمین جشنواره تئاتر استانی البرز یازدهم شهریورماه برگزار می شود.