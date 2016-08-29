شرط توزیع کتب درسی در بین اتباع بیگانه/ هشدار به کتابفروشی ها

به گزارش خبرنگار مهر، لیدا نیک‌روش امروز در نشست خبری که در سازمان پژوهش و برنامه ریزی برگزار شد، گفت: دانش آموزان باید هزینه کتاب های درسی که از کتابفروشی ها تهیه می کنند را طبق مبلغی که در پشت کتاب درج شده است، پرداخت کنند.

وی افزود: کتابفروشی ها حق ندارند دانش آموزان را اجبار کنند تا نرم‌افزار یا نوشت‌افزاری جدا از کتاب های درسی خریداری کنند و با این دسته از کتابفروشی ها به شدت برخورد می شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اگر والدین در هنگام تهیه کتاب با مشکلاتی روبه‌رو شدند، با شماره تلفن های ۸۸۸۲۷۷۷۸ و ۸۸۳۰۵۸۶۰ تماس بگیرند.

نیک‌روش تصریح کرد: برای اولین بار کتاب های درسی هنرستان ها و مقطع نظری به صورت یک ماکت واحد طراحی شده است.

وی با بیان اینکه کیفیت کتاب های درسی افزایش یافته است، اظهار داشت: هیچ نیازی به سیمی کردن کتاب های درسی نیست.

مدیرکل دفتر نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش همچنین از ارائه ۷۳ لوح فشرده به همراه کتاب درسی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف به صورت رایگان خبر داد.

نیک روش درباره توزیع کتاب های درسی در بیم اتباع بیگانه نیز گفت: حتما باید اتباع بیگانه در سامانه سناد ثبت نام کنند در غیر این صورت کتاب در اختیار آنان قرار نمی گیرد، اما سهمیه اتباع، جداگانه در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: امسال برای اولین بار کتاب های عمومی و اختصاصی دوره متوسطه رشته معارف از سوی مدارس توزیع می شود در صورتی که در سال گذشته تنها کتاب های تخصصی از سوی مدارس توزیع و عمومی از سوی کتابفروشی ها باید تهیه می شد.

مدیرکل دفتر نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش افزود: سامانه الکترونیکی از دهم شهریور تا بیستم اسفند ۹۵ بازگشایی خواهد شد و درخواست کتاب تک جلدی در این سامانه باید ثبت شود.