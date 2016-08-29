رکورد خرید گندم در استان قزوین شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید یعسوب عقیلی ظهر دوشنبه در نشست خبری با بیان نحوه خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان در فصل زراعی جاری اظهارداشت: خوشبختانه امسال با افزایش مراکز خرید محصول کشاورزان توانستیم در نزدیکترین محل کشاورزان نسبت به خرید اقدام کنیم که این کار موجب رضایت بهره برداران شده است.

وی افزود: امسال ۳۲ مرکز برای خرید محصول گندم کشاورزان پیش بینی شد و با خرید بموقع محصول توانستیم با امکانات فراهم شده از تشکیل صف های طولانی که در سال های گذشته شاهد آن بودیم جلوگیری کنیم.

مدیرکل غله استان تصریح کرد:درسال زراعی جاری ۲۵۱ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شد که در ۲۰ سال گذشته بیسابقه است و این فعالیتها نوید سالی پر رونقی را می دهد.

عقیلی یادآورشد: ذخیره سازی گندم در سیلوها و انبارهای بخش دولتی و خصوصی موجود استان بخوبی انجام شده و شاهد رشد ۶۳ درصدی در میزان خرید گندم هستیم.

وی بیان کرد:امسال قیمت خرید هر کیلو گندم از کشاورزان باافت ۱۲ درصد پیش بینی شده یک هزار و ۲۷۰ تومان بود و با افزایش ساعات خرید تا هر زمان که گندمی برای تحویل موجود بود خرید صورت می گرفت که توانستیم امسال را بدون صف های تحویل سپری کنیم و خرید به نحو مطلوبی انجام شد.

زمان تحویل از ۴۵ دقیقه تا ۷۲ ساعت

عقیلی اضافه کرد: در سالهای گذشته زمان تحویل چند روز هم طول می کشید اما امسال با پیگیری انجام شده زمان تحویل بین حداقل ۴۵ دقیقه تا ۴ ساعت و حداکثر ۴۸ تا ۷۲ ساعت انجام شد که رکوردی جدید است.

وی تصریح کرد: زمان خرید از ۲۶ خرداد ماه آغاز شده و تاکنون ادامه دارد و امسال سیلوی ۱۲ هزارتنی دیگری هم اضافه شد تا سرعت کار افزایش یابد و مسئولان نیز از عملکر اداره غله ابراز رضایت کردند.

هزینه خرید گندم امسال ۳۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است

عقیلی یادآورشد: میزان هزینه خرید گندم امسال کشاورزان ۳۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد می شود که تاکنون ۱۰۷ میلیارد تومان آن به کشاورزان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: میزان بدهی خرید گندم کشاورزان استان قزوین حدود ۲۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است که با هماهنگی انجام شده امیدواریم تا پایان فصل خرید با کمک دولت این بدهی پرداخت شود.

عقیلی تصریح کرد: بابت تاخیر پرداخت مطالبات کشاورزان گندم کار استان عذرخواهی می کنیم اما چون این مطالبات به صورت سیستمی و متمرکز از سوی مرکز پرداخت می شود در استان نمی توانیم کنترلی در این زمینه داشته باشیم.

مدیرکل غله استان قزوین اضافه کرد: خرید کلزا در سال گذشته ۱۵۰۰ تن بود که امسال ۳ هزار و ۳۳۳ تن کلزا از کشاورزان خریداری شده است.

وی تصریح کرد:خرید محصول کلزا درسال جاری به ازای هرکیلو دو هزار و ۵۳۰ تومان تعیین شده که تاکنون ۸۰ میلیارد تومان آن پرداخت و همه هزینه و بدهی ها تسویه شده است.

نگهداری گندم در سیلوها استاندارد است

عقیلی اضافه کرد: اصول بهداشتی در تمامی سیلوهای استان قزوین بدقت کنترل و رعایت می شود و سیلوها کاملااستاندارد و فعالیتها فنی است و گندم تا یک سال قابل نگهداری با شرایط استاندارد است.

وی تصریح کرد:میزان مصرف ماهانه گندم استان ۱۰ هزار تن و سالانه ۱۲۰ هزار تن است که هرماه حدود هفت هزار تن آن تبدیل به آرد می شود و قادریم نیازهای استانهای دیگر مانند کرمان و بندرعباس را نیز تامین کنیم.

عقیلی تصریح کرد: گندم خریداری شده به مبلغ ۱۲۷۰ تومان خریداری شده و هر کیلو ۶۶۵ تومان به کارخانه ها تحویل می شود که میزان سوبسید پرداختی برای هر کیلو ۶۰۵ تومان است.

مدیرکل غله استان قزوین اظهارداشت: سالانه ۷۲ میلیارد تومان یارانه خرید گندم به کشاورزان پرداخت می شود و این کار در راستای تامین نیازهای اساسی مردم صورت می گیرد.

عقیلی اضافه کرد: کیفیت گندم استان مطلوب است و محصول گندم آبی ما در مناطقی مانند شهرستان آبیک کیفیت بسیار خوبی دارد و برخی مناطق کیفیت ضعیف تری دارد که در صورت لزوم با گندم خارجی مخلوط شده و کیفیت بهتری پیدا خواهد کرد.

وی گفت: استفاده از واریته های خارجی با توصیه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی می تواند کیفیت محصول را بالا برده و به افزایش عملکرد نیز منجر شود.

ذخیره سازی ۴ هزار تن برنج در سیلوهای استان

مدیرکل غله استان قزوین بیان کرد: در زمینه ذخیره سازی سایر کالاهای مورد نیاز مردم در استان نیزاقدام لازم صورت گرفته و امسال ۴ هزار تن برنج در استان ذخیره سازی شده تا در صورت ایجاد نوسان در قیمتها به بازار سرازیر شده و توزیع شود.

عقیلی تصریح کرد: همچنن ۲۰ هزار تن شکر خام وارداتی به شکرسفید تبدیل شده و ۴ هزار تن از این محصول آماده توزیع در بازار مصرف است که به قیمت ۲۵۳۰ تومان عرضه خواهد شد.

آموزش نانوایان برای ارتقاء کیفیت نان

مدیرکل غله استان با دفاع از کیفیت گندم و آرد تویلد و ذخیره شده در استان اظهارداشت: موضوع آرد و نان برای ما بسیار مهم است و میزان رضایت مردم از کیفیت نان در اولویت است لذا تنها مشکل فعلی آموزش نانوایان برای استفاده مطلوب از آرد است تا کیفیت نان مصرفی مردم نیز افزایش یابد.

وی گفت: تاکنون ۴ هزار نانوا دوره های آموزشی را گذرانده اند و امسال نیز دوره های تخصصی نحوه پخت نان در دستور کار اداره غله استان خواهد بود.

عقیلی تصریح کرد: در حال حاضر یک هزار و ۵۶۵ نانوایی مجاز در استان فعالیت می کند که با نظارت بر نحوه پخت نان می توان زمینه جلب رضایت مردم را فراهم کرد.