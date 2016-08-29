توقیف کامیون حامل ۱۲۵ راس دام قاچاق در کنگاور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار منوچهر امان اللهی در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید زنگنه حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک شده و دستور توقف صادر می کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: در بازرسی از این کامیون تعداد ۱۲۵ راس احشام فاقد هرگونه مجوز از اداره دامپزشکی کشف شده است.

مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: این محموله به مقصد توزیع در استان های همجوار کرمانشاه، بارگیری شده است.

سردار امان اللهی با اشاره به توقیف کامیون حامل بار قاچاق، خاطرنشان ساخت: در این راستا یک نفر دستگیر و ‌احشام فاقد مجوز به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.