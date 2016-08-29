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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۳۷

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خبر داد:

توقیف کامیون حامل ۱۲۵ راس دام قاچاق در کنگاور

توقیف کامیون حامل ۱۲۵ راس دام قاچاق در کنگاور

کرمانشاه- فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۱۲۵ راس دام فاقد مجوز در شهرستان کنگاور خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار منوچهر امان اللهی در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید زنگنه حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک شده و دستور توقف صادر می کنند.

 فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: در بازرسی از این کامیون تعداد ۱۲۵ راس احشام فاقد هرگونه مجوز از اداره دامپزشکی کشف شده است.

مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: این محموله به مقصد توزیع در استان های همجوار کرمانشاه، بارگیری شده است.

سردار امان اللهی با اشاره به توقیف کامیون حامل بار قاچاق، خاطرنشان ساخت: در این راستا یک نفر دستگیر و ‌احشام فاقد مجوز به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.

کد مطلب 3755433

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