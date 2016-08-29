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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۵۷

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی:

۹ هزار واحد خون در خراسان جنوبی اهدا شد

۹ هزار واحد خون در خراسان جنوبی اهدا شد

بیرجند- مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: در پنج‌ماهه نخست سال جاری ۹ هزار و ۱۱۸ واحد خونی در استان اهدا شد.

محمدرضا عاملی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، اظهار کرد: در پنج‌ماهه ابتدای سال جاری، تعداد کل مراجعه‌کنندگان به مراکز انتقال خون خراسان جنوبی ۱۰ هزار ۷۰۲ نفر بوده‌اند.

وی با بیان اینکه هزار و ۶۴۹  اهداکننده برای نخستین بار خون اهدا کرده‌اند، اظهار کرد: شاخص اهدای خون به نسبت مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش داشته است.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی اظهار کرد: هشت هزار و ۴۷۰ نفر از اهداکنندگان پنج‌ماهه نخست سال جاری آقایان و ۶۴۸ نفر نیز بانوان بوده‌اند.

عاملی نرخ رشد اهدای خون مستمر در پنج‌ماهه ابتدای سال جاری را ۵۶.۲ دانست و گفت: در این مدت پنج هزار و ۳۹۸ نفر اهداکننده مستمر خون داشته‌ایم.

وی با اشاره به شرایط اهدای مستمری خون، بیان کرد: آقایان اهداکننده مستمر در فاصله زمانی یک سال، چهار بار و بانوان نیز در فاصله زمانی یک سال، سه بار می‌توانند خون اهدا کنند.

عاملی با تاکید بر اینکه بانوان هم می‌توانند مانند آقایان در امر اهدای خون شریک باشند، افزود: با توجه به فرارسیدن ایام مسافرت و کاهش مراجعه در شهریور، خواستار توجه مردم به امر اهدای خون هستیم.

کد مطلب 3755439

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