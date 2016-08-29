۹ هزار واحد خون در خراسان جنوبی اهدا شد

محمدرضا عاملی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، اظهار کرد: در پنجماهه ابتدای سال جاری، تعداد کل مراجعهکنندگان به مراکز انتقال خون خراسان جنوبی ۱۰ هزار ۷۰۲ نفر بودهاند.
وی با بیان اینکه هزار و ۶۴۹ اهداکننده برای نخستین بار خون اهدا کردهاند، اظهار کرد: شاخص اهدای خون به نسبت مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش داشته است.
مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی اظهار کرد: هشت هزار و ۴۷۰ نفر از اهداکنندگان پنجماهه نخست سال جاری آقایان و ۶۴۸ نفر نیز بانوان بودهاند.
عاملی نرخ رشد اهدای خون مستمر در پنجماهه ابتدای سال جاری را ۵۶.۲ دانست و گفت: در این مدت پنج هزار و ۳۹۸ نفر اهداکننده مستمر خون داشتهایم.
وی با اشاره به شرایط اهدای مستمری خون، بیان کرد: آقایان اهداکننده مستمر در فاصله زمانی یک سال، چهار بار و بانوان نیز در فاصله زمانی یک سال، سه بار میتوانند خون اهدا کنند.
عاملی با تاکید بر اینکه بانوان هم میتوانند مانند آقایان در امر اهدای خون شریک باشند، افزود: با توجه به فرارسیدن ایام مسافرت و کاهش مراجعه در شهریور، خواستار توجه مردم به امر اهدای خون هستیم.
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