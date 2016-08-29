به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «مذهب امروز» طی روزهای ۱۶ تا ۲۶ مهر ۹۵ در کشور ایتالیا برگزار میشود و فیلم مستند «عروسکها نمیدانند» ساخته نوا رضوانی در کنار ۵۳ اثر مستند دیگر از ۲۶ کشور دنیا، در بخش مسابقه بینالملل این جشنواره روی پرده می رود.
جشنواره «مذهب امروز» یکی از جشنواره های بینالمللی اختصاص یافته به سینما و ادیان با هدف دستیابی به فرهنگ صلح و گفتمان میان مذاهب، فرهنگها، ملتها و انسانها است.
رسالت این جشنواره، ترویج فرهنگ کاوش در تفاوتها، چه در مناسک و چه در باورهای دینی، با بهرهمندی از سبکها و زبان سینمایی است تا در خلال دانش و مقایسه متقابل، به غنایی مشترک برسیم.
در کنار برگزاری این جشنواره، ورکشاپ زیستن Living Workshop نیز با حضور فیلمسازانی از ادیان و ملیتهای مختلف برگزار میشود.
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