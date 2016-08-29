مسابقه طراحی و ساخت سیستم سرمایش خورشیدی برگزار می شود

به گزارش خبرگزرای مهر، مسابقه ملی دانشجویی طراحی و ساخت سیستم سرمایش خورشیدی توسط دانشگاه تهران در دانشکده مهندسی مکانیک برگزار می‌شود.

این مسابقات در دو مرحله طراحی مفهومی و پایه و طراحی تفصیلی برگزار شد که در مرحله اول ۲۴ تیم از ۱۵ دانشگاه در مسابقه ثبت نام کردند و ۲۳ طرح اولیه به دبیرخانه مسابقه ارسال شد.

در مرحله دوم، ۱۷ تیم طرح‌های تفصیلی خود را به کمیته برگزاری مسابقه ارسال کردند و پس از بررسی طرح‌ها از سوی هیات داوران، در نهایت هفت تیم در اولویت ورود به مرحله ساخت قرار گرفتند.

مرحله پایانی مسابقه ملی دانشجویی طراحی و ساخت سیستم سرمایش خورشیدی و آزمون سیستم‌های ساخته شده ۹ شهریور در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.