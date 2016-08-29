روباتهای بی احساس به جنگ می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جنگهایی که آیندگان تجربه خواهند کرد حضور روباتهای جنگجو چه بر روی زمین، در آبها و چه در آسمانها رویدادی اجتناب ناپذیر خواهد بود. این روند حتی در فضا نیز دنبال خواهد شد. کشورهای زیادی به سرمایه گذاری کلان در این زمینه مشغول شده اند اما به نظر می رسد روسیه یکی از مهمترین آنها باشد.

این کشور به جایگزین کردن بخشی از نظامیانش با روباتها می اندیشد. البته این نگاه از حد اندیشه فراتر رفته و به مرحله عملیاتی هم رسیده است.

مهندسان نظامی روسیه به تازگی کار بر روی مجموعه جدیدی از فناوریهای روباتیکی ویژه استفاده در میادین جنگ را توسعه داده اند. یکی از این فناوریها، سیستم «مین روبی پروخود ۱» است که کار را برای پیشروی نظامیان در مناطق مین گذاری شده راحت می کند. این سیستم پیشرفته می تواند مسیری به عرض ۴.۵ متر را برای عبور نظامیان از مین پاکسازی کند.

روباتیک بودن این فناوری و کنترل از راه دور آن ویژگی مهمی محسوب می شود که چنین سیستمی را در زمره کاربردی ترین فناوریهای نظامی قرار می دهد. بهره گیری از پوشش دینامیکی در بدنه این سیستم مین روب جای هیچ گونه نگرانی درخصوص صدمه دیدن آن برجای نمی گذارد.

طراحی این دسته از سیستم های پیشرفته نظامی بخشی از استراتژی جدید روسیه برای شرکت در جنگهای آینده است. ژنرال آندری گریجوریف، رئیس بنیاد تحقیقات پیشرفته روسیه می گوید: من چشم انداز وسیعی را می بینم که در آن روباتها در سطح گسترده ای پای به عرصه های جنگی می گذارند. در جنگهای آینده اپراتورها و ماشین آلات حضور دارند و دیگر خبری از شلیک نظامیان به یکدیگر نخواهد بود.

البته آنچه که این مقام ارشد نظامی روسیه و سایر مقامات هم رده وی می گویند حاوی نکات قابل تأملی است.

درحالی که در جنگهای فعلی، نیروهای انسانی در طرفین منازعه قرار دارند اما در بحث جنگهای آینده که روباتها یک پای ثابت خواهند بود نمی توان انتظار داشت که روباتها در مقابل ارتشی که تصمیم به تسلیم شدن دارند، پایان حملات نظامی و توقف تیراندازی را کلید بزنند.

در واقع روباتها به واسطه عدم خستگی و نداشتن اشتباه محاسباتی به ابزاری کارآمد در میادین نظامی تبدیل می شوند اما در عین حال ارتشهای جهان را به تداوم نبردها ترغیب می کنند زیرا دیگر خبری از تلفات نیروهای خودی نخواهد بود. اینجا صحبت از درگیری سخت میان ارتشی از نیروهای انسانی در یک سو و انبوهی از سیستمهای روباتیکی در سمت دیگر است.

این روباتها عاری از احساس هستند و بدون درنظر گرفتن معیارهای اخلاقی تا از پای درآوردن نیروهای مقابل به کار خود ادامه می دهند.