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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۴۸

حمله افراد مرتبط با داعش به زندانی در فیلیپین

حمله افراد مرتبط با داعش به زندانی در فیلیپین

به نظر می رسد افرادی که به زندانی در جزیره مینداناو در فیلیپین حمله کردند با داعش در ارتباط بوده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا نیوز، به نظر میرسد افرادی که در طراحی و حمله گسترده به زندانی واقع در جزیره مینداناو در جنوب فیلیپین دست داشتند، با داعش در ارتباط باشند.

بنا بر این گزارش، گروهی مسلح متشکل از ۵۰ نفر به زندان شهر در مینداناو یورش برده و۲۳زندانی را آزاد کردند.

آنچنانکه مقامات به رسانه ها گفته اند،انجام نقشه با نزدیک شدن دو زن به ورودی درب زندان شهر ماراوی که ادعا می کردند برای زندانیان غذا آورده اند، شروع شد.

به گزارش رسانه های محلی،به محض باز شدن دربها، ۵۰ فرد مسلح به داخل زندان شهر یورش برده ونگهبانان را غافلگیرکردند.

این افراد با صورت پوشیده، جهت آزاد کردن هشت تن از اعضای گروه خود، که یک هفته بود دستگیر شده بودند، آمده بودند که با درهم ریختگی اوضاع، ۱۵ تن از زندانیان دیگر نیز فرار کردند.همه زندانی ها با جرم های سنگین بازداشت شده بودند.

کد مطلب 3755453
پیمان یزدانی

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