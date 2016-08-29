اولین آموزشگاه مجازی کشور در خراسان رضوی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین رحیمی ظهر دوشنبه در نشست خبری ارائه عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفهای خراسان رضوی، اظهار کرد: گروهی از متقاضیان جویای آموزش در فنی و حرفهای کسانی هستند که دارای مدرک تحصیلی بوده اما مهارت کافی برای ورود به بازار کار را ندارند.
وی ادامه داد: گروه دوم متقاضیان را افرادی تشکیل میدهند که به دلیل تغییرات سریع تکنولوژی به دنبال تثبیت شغلی خود هستند.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای خراسان رضوی با بیان اینکه ۴۲۲ هزار و ۷۹۳ نفر در این استان طی دولت یازدهم آموزشهای مهارتی را پشت سر گذاشتهاند، اظهار کرد: ۱۸ هزار و ۴۴۷ نفر در دوره آموزش صنعت، سه هزار و ۳۲۲ نفر در دوره آسیبدیدگان اجتماعی، ۹ هزار و ۶۲۸ نفر دوره آموزش زندان، هشت هزار و ۳۷ نفر دوره آموزش اصناف و ۴۰ هزار و ۳۴۹ نفر دوره آموزش روستایی را گذراندهاند.
وی در رابطه با تعیین صلاحیت حرفهای عنوان کرد: یکی از ماموریتهای اداره فنی و حرفهای تعیین صلاحیت حرفهای از طریق برگزاری آزمون کتبی عملی است که آموزشدیدگان فنی و حرفهای در پایان دوره تعیین صلاحیت میشوند.
رحیمی با بیان اینکه که فنی و حرفه ای استان خراسان یکی از پنج دستگاه صدور مجوز مشاغل خانگی است، عنوان کرد: از سال ۹۲ تا پایان ۹۴، هشت هزار و ۹۶۹ نفر مجوز مشاغل خانگی دریافت کردهاند که امیدواریم تا پایان سال جاری این آمار به دوازده هزار نفر برسد.
وی در رابطه با دریافت تسهیلات به متقاضیان گفت: تا پایان سال ۹۴ سه هزار و ۴۵۷ نفر متقاضی درخواست تسهیلات بودند که به بانکهای مرتبط معرفی شدند.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای خراسان رضوی با اشاره به اینکه یکی از برنامههای ما رهگیری شغلی است، اظهار کرد: از یک جامعه آماری شش هزار نفره، ۴۶.۵ درصد آن جذب بازار کار شدهاند.
وی با بیان اینکه برای ورود به بازار کار اصناف، صلاحیت حرفهای لازم است، عنوان کرد: ۴۷۶ هزار و ۲۷۴ نفر برای دریافت مجوزهای شغلی مورد سنجش و ارزشیابی قرار گرفتهاند.
رحیمی با اشاره به بارگذاری چهار مرکز سنجش الکترونیکی در استان اظهار کرد: در مشهد، نیشابور، سبزوار و گناباد آزمون کاغذی جمعآوری شده و تمامی آزمونها و گواهینامهها به صورت الکترونیکی است. همچنین اولین آموزشگاه مجازی در مرداد ماه امسال در خراسان رضوی افتتاح شد.
وی افزود: آزمونهای الکترونیکی باعث تسهیل عملکرد شده و گواهینامههای الکترونیکی به شکل کارت بانکی عرضه میشود که هر کارت ظرفیت ۲۰ گواهینامه را دارد.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای خراسان رضوی با بیان اینکه در این چهار سال، در ایران و در استان خراسان اولین مرکز آموزش مصنوعات چرمی راهاندازی شده است، گفت: با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان صرف هزینه این مرکز آموزشی شده است.
رحیمی با اشاره به اینکه اولین مرکز مهارتآموزی معلولان در استان راه اندازی شده است، اظهار کرد: اعتباری بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان از طریق استانداری برای ایجاد مهارتآموزی در حاشیه شهر مشهد اختصاص داده شده است.
وی ادامه داد: نیازسنجی آموزشی در همه شهرستانها در حوزه روستایی با حضور دستگاههای مرتبط انجام میشود.
نظر شما