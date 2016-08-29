به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری ظهر دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت تخصیص اعتبارات شهرداری‌های اردبیل تصریح کرد: به دلیل اینکه اردبیل سردسیر بوده و مدت زمانی اجرای پروژه‌ها محدود است، این درخواست مطرح شده است.

وی افزود: با تخصیص ۸۰ درصدی اعتبارات شهرداری‌ها و روستاها می‌توانند پروژه‌های عمرانی خود را به وضعیت مطلوب برسانند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی همچنین به تخصیص سهمیه قیر شهرهای کوچک اشاره کرد و افزود: هر شهرداری که اقدام کرده و مراجعه داشته، قیر خود را دریافت کرده است.

بدری با یادآوری اینکه وزارت نفت و سازمان برنامه‌وبودجه برای اختصاص قیر شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و راه‌های روستایی کوتاهی داشتند، اضافه کرد: با این مصوبه در کمیسیون عمران مجلس بررسی شده مطالبه شهرهای کوچک محقق شده است.

وی تأکید کرد: شهرداری‌ها از نهادهای قدرتمند در اجرای پروژه‌های عمرانی هستند و بر خلاف دولت که تنها ۱۰ درصد از اعتبار خود را به امور عمرانی اختصاص داده است، اغلب شهرداری‌ها ۷۰ درصد از اعتبارات خود را برای امر عمران اختصاص می‌دهند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی حمایت از شهرداری‌ها را ضروری خواند و افزود: تحقق قانون مدیریت واحد شهری در همین راستا پیگیری می‌شود.