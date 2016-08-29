به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن پرورش پیش از ظهر دوشنبه در نشستی به مناسبت تقدیر از خبرنگاران این حوزه در قرارگاه پدافند هوایی مرکزی اصفهان اظهار داشت: ارتباط تنگاتنگی میان سربازان عرصه جنگ نظامی و افسران جنگ نرم وجود دارد و خبرنگاران در مطلع جبهه جنگ نرم قرار دارند.

وی افزود: در واقع یک نیروی نظامی برای فعالیت در عرصه تبلیغات بیرونی نیازمند همکاری با خبرنگاران است و در منطقه شهید نصر اصفهانی این تعامل از سال های گذشته به نحو مثبتی با رسانه‌ها شکل گرفته است.

رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی مرکزی شهید نصر اصفهانی آجا با بیان اینکه هدف از تشکیل این نوع جلسات شناختی است که مردم باید نسبت به اهداف و عملکرد نیروهای مسلح پیدا کنند، بیان داشت: افرادی که مشغول فعالیت در عرصه نظامی و دفاع از کشور هستند جان، مال و آرامش خود را فدا کردند تا آرامش را به مردم کشورمان عطا و از آرمان های اسلام و انقلاب دفاع کنند.

سبقه معنوی در نیروهای مسلح ما به عینه قابل مشاهده است

وی با بیان اینکه این سبقه معنوی و ایمانی در نیروهای مسلح ما به عینه قابل مشاهده است، تاکید کرد: افسران و فرماندهان نظامی از رده‌های مختلف از نظر ارزش‌های معنوی در رده‌های اول قرار دارند و حتی ما افرادی در این عرصه داشتیم که به درجات مختلفی از عرفان و سلوک دست پیدا کردند.