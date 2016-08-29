به گزارش خبرگزاری مهر، دکترعلی اکبر سیاری روز دوشنبه در اجلاس رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تالار امام جواد (ع) وزارت بهداشت، گفت: برنامه ملی NDC در چهار شهرستان کشور پایلوت شده و از پاییز سالجاری در سراسر کشور اجرایی می شود.

وی از رؤسای دانشگاه ها خواست ۱۵ برنامه و ۱۰ پروژه پشتیبانِ طرح تحول بهداشت را حمایت کرده و به هدف گذاری« ۹۰،۹۰،۹۰ » توجه کنند. در این هدف گذاری برای ۹۰ درصد مردم دسترسی ایجاد شود. برای ۹۰ درصد مردم پرونده سلامت تشکیل شود و برای ۹۰ درصد افرادی که پرونده سلامت تشکیل داده شده است عوامل خطر ارزیابی شود و کارت سلامت به رنگ های سبز، زرد، نارنجی و قرمز صادر خواهد شد.

سیاری در تشریح ادامه پروژه ملی خدمات بهداشت دهان و دندان به دانش آموزان در سال جاری، گفت: برنامه ارتقای سلامت دهان و دندان در قالب برنامه پزشک خانواده اجرا می شود و دستورالعمل این کار آماده شده است.

وی افزود: برای اجرای کامل تر این برنامه در سال جاری شیفت های عصر مراکز بهداشتی، درمانی باید راه اندازی شود.

معاون وزیر بهداشت گفت: ارائه این خدمات برای گروه های هدف یعنی دانش آموزان تا ۱۴ سالگی، مادران باردار و روستاییان رایگان است.

وی با اشاره به این که پوشش برنامه خدمات بهداشت دهان و دندان هم اکنون ۹۰ درصد است که این پوشش امسال باید به ۹۵ درصد برسد، اظهار داشت: باید تعداد دانش آموزانی که نیاز به این خدمات دارند خدمت رسانی به آنان کامل شود.

سیاری افزود: خدمات این طرح در سطح دو برای سال جاری شامل خدمات ترمیمی، فیشور سیلانت، جرم گیری و پالپوتومی است. ضمن اینکه در سال ۹۴ برای یک میلیون نفر فیشور سیلانت انجام شد.

وی ادامه داد: تمامی اعتبارات و زیرساخت های اجرای این طرح در مراکز ایجاد شده و در نسخه ۱۶ و ۱۷ برنامه پزشک خانواده نیز برای بهداشت دهان و دندان در سال ۹۴ و ۹۵ اعتبار لازم دیده شده که ابلاغ خواهد شد.

معاون وزیر بهداشت افزود: نظارت کنید که کلیه خدمات دندانپزشکی ترمیمی با کیفیت مناسب به مردم ارائه شود.

سیاری در پایان از روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور خواست از منابع مالی حوزه معاونت بهداشت صیانت کرده تا در محل دیگری هزینه نشود.