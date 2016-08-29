تشکیل هسته علمی در دانشگاههای سراسر کشور/ مشاوره به دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله ضرغام در همایش علمی نخبگان و جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور سراسری ۹۵ که در مرکز همایش های صدا و سیما با حضور مسئولان و اساتید دانشگاهی، خیرین مدرسه ساز کشور و برخی چهره های ماندگار، برگزار شد، به اهمیت سرمایه های انسانی و فکری اشاره کرد و گفت: سرمایه های فکری و انسانی از بزرگ ترین سرمایه های یک کشور است.

وی با بیان اینکه اشتغال دانش محور و توجه به ارتقاء سطح کیفی دانشگاه ها و مراکز علمی از مهمترین رویکردها در راستای توسعه علمی و فناوری ایران به شمار می رود، در مورد تأسیس بنیاد عملی نخبگان با هدف حمایت از استعدادهای برتر علمی کشور، گفت: به منظور تربیت و پرورش این استعدادها، کارهای مطالعاتی انجام شده است.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران افزود: کاری که در این بنیاد انجام می شود در راستای مردمی کردن و اشتغالزایی دانشی است و اعتقاد داریم که اگر سطح دانشگاه ها کیفیت بهتری یابد، زمینه بیشتری برای توسعه علم و فناوری در کشور به وجود می آید.

ضرغام به ایجاد هسته های علمی در دانشگاه های کشور به منظور راهنمایی و مشاوره به دانشجویان اشاره کرد و گفت: در ابتدا ۲۱ هسته علمی در سه دانشگاه تهران، صنعتی شریف و خواجه نصیرالدین طوسی به صورت پایلوت تشکیل شد. در این پروژه هر استاد با ۱۲ دانشجو کار می کند و به آنها مشاوره می دهد. هزینه کل این فرآیندها به عهده بنیاد نخبگان است. قرار است بعد از مرحله پایلوت، آنرا در سراسر کشور پیاده سازی کنیم.

در این مراسم کاظم قلم چی، خیر مدرسه ساز نیز گفت: اخیرا پژوهش جهانی مهمی در رابطه با مهم ترین استراتژی های آموزشی برای دانش آموزان صورت گرفته است. از جمله استراتژیهایی که می‌توان از آنها نام برد کاهش جمعیت کلاس ها و تفکیک دانش آموزان است که هر دوی آنها نتیجه منفی به دنبال دارد.

وی افزود: استراتژی اول در این رتبه بندی که مؤثرترین آن هم بشمار می‌رود، بازخورد مثبت به دانش آموزان (feedback to pupils) است.

همچنین محمدرضاحافظی، رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور با بیان اینکه راه توسعه علم و دانش راه خداست و اینگونه رویدادها و تلاش های صورت گرفته سالانه برای دانش آموزان در ارتقاء علمی کشور سهم مهمی دارد، تاکید کرد: جامعه خیرین مدرسه ساز کشور وارد بیستمین سال حیات خود شده است و تعداد خیرین در داخل کشور در حال حاضر بیش از ۶۵۰ هزار نفر است و در حدود یک هزار نفر خیر نیز در خارج از کشور وجود دارد.

وی گفت: در سال جاری به رغم شرایط نامطلوب اقتصادی، خیرین کشور بیشتر از یک هزار میلیارد تومان در این زمینه کمک کرده اند.