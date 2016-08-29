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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۲۳

سلسله نشست‌های «روایت صحنه» در تماشاخانه «سرو»

سلسله نشست‌های «روایت صحنه» در تماشاخانه «سرو»

سلسله نشست های نقد و بررسی آثار نمایشی حوزه تئاتر مقاومت توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس با عنوان «روایت صحنه» برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست هایی تخصصی با عنوان «روایت صحنه» توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس برگزار می شود که هدفش بسط، گسترش و توسعه کیفی آثار ارائه شده با مضامین بالا و با رویکرد نقد عالمانه و کارشناسانه ساختار و محتواست.

این سلسله نشست ها برای تولید محتوا در این زمینه طراحی و تدارک دیده شده و با حضور کارگردان، عوامل نمایش، منتقدان، کارشناسان و اصحاب رسانه در تماشاخانه «سرو» برگزار خواهد شد.

اولین برنامه از سلسله نشست های «روایت صحنه» ویژه نمایش «جهشه» به کارگردانی علی برجی که هم اکنون در تماشاخانه «سرو» در حال اجراست روز شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۹ و بلافاصله پس از اجرای نمایش برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 3755473
عطیه موذن

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