به گزارش خبرنگار مهر، اصغر احسان مهر ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی فعالان بخش خصوصی و دولتی چرخه توزیع گوشت سفید استان اصفهان با اشاره به اینکه انتشار فیلمی در شبکه‌های مجازی ما را دور این میز جمع کرده است، اظهار داشت: باید توجه داشت که فیلم منتشر شده مربوط به استان تهران بوده و با خاطیان نیز برخورد جدی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه انتضار این فیلم زمینه ساز مرغ گریزی از فروشگاه‌ها شده است، افزود: این امر باعث شد تا مردم نسبت به اتحادیه‌ها و توزیع کنندگان مرغ بدبین شوند و این در حالی است که بدترین فروشگاه‌های مرغ استان اصفهان استانداردی بالاتر از بهترین فروشگاه‌های مرغ در دیگر استان‌ها دارد.

رئیس اتحادیه گوشت سفید با اشاره به اینکه قطعه‌بندی مرغ به صورت مکانیزه در کشتارگاه‌های اصفهان از پنج سال گذشته آغاز شده است، بیان داشت: این در حالی است که همچنان بسیاری از مردم نسبت به خرید قطعه‌بندی‌های مکانیزه استقبال خوبی نداشته و نسبت به خرید مرغ قطعه‌ شده در مغازه‌ها و روی تخته‌های غیر استاندارد و غیر بهداشتی اقدام می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر خط دوم کشتارگاه‌های اصفهان برای قطعه بندی مرغ آماده است، گفت: این نوع مرغ‌ها دارای شناسنامه خاص بوده و تاریخ تولید و انقضا دارد.

احسان مهر همچنین از سابقه ۲۴ ساله خود در سمت رئیس اتحادیه گوشت سفید اصفهان سخن به میان آورد و ابراز داشت: در حال حاضر در اصفهان ۳۷۰ پروانه معتبر و ۵۳۰ پروانه در دست اقدام وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۵۰ پرنده فروشی در سطح شهر اصفهان وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر این پرنده فروشی‌ها آواره بوده و امیدواریم بهداشت محیط استان اصفهان نسبت به ساماندهی این امر توجه داشته باشد.

رئیس اتحادیه گوشت سفید استان اصفهان همچنین از آوارگی و بلاتکلیفی ۳۵ واحد صنفی ماهی فروشی در خیابان فروغی شهر اصفهان سخن به میان آورد و گفت: ساماندهی این واحدهای صنفی نیز باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.