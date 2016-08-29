یک اعدامی در شیراز مورد بخشش قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف استان فارس با اعلام این خبر گفت: قتل مصالحه شده درسال ۸۴ و در نتیجه اختلاف دو طرف بر سرقرارداد ساختمان صورت گرفت که پس از رسیدگی در دادگاه کیفری استان و صدور حکم قصاص برای متهم ، شعبه ۴۱ شورای حل اختلاف ویژه زندان در شیراز فعالیت خود در راستای شرح وظایف محوله را در جهت مصالحه آغاز کرد.

حجت الاسلام سید عبد المهدی موسوی با بیان اینکه پرونده مذکور چهارمین پرونده قتل مصالحه شده از ابتدای امسال تاکنون است، گفت: تلاش شبانه روزی همکاران ما در شعب مختلف شهری و روستایی شورای حل اختلاف استان زمانی به ثمر می رسد که خانواده های ذیحق به بزرگی اقدام خود و عظمت گذشت و بخشش و عمل به دستورات قرآن کریم پی برده باشند.

وی با تقدیر از اقدام انسان دوستانه خانواده مرحوم بهارلو که با گذشت خود زمینه این اصلاح و سازش را فراهم کردند، با بیان اهمیت و عظمت صلح وسازش در میان مردم گفت: اهمیت صلح و سازش تا بدان جاست که خداوند متعال ۸۰ مرتبه واژه اصلاح و بیش از ۳۵ مرتبه به گذشت از حق و در راه صلح و سازش و تبدیل کینه ها به صلح و سازش اشاره کرده است.

حجت الاسلام موسوی با تاکید بر اینکه ظرفیت بالای فرهنگ دینی در استان فارس زمینه گذشت از قصاص بیش از ۵۰ نفر را در دو سال اخیر فراهم ساخته، تصریح کرد: مردم با تمسک به فرامین قرآنی و مسئولان با تلاش در راستای تقویت فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی در میان جامعه می توانند ضمن پیشگیری از وقوع حوادث تلخ مانند قتل، زمینه اصلاح ذات البین در پرونده های گذشته را نیز فراهم کنند.