اراده ملت ایران ایجاد تمدن بزرگ اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت شهدای ۸ تیر و روز مبارزه با تروریسم اظهار کرد: ما ملت قوی و بزرگی هستیم و اراده این ملت در شرایط کنونی این است که تمدن اسلامی را پایه‌گذاری کند.

وی افزود: امروز نشانه‌های تمدن اسلامی در دنیای اسلام قابل‌مشاهده است، استکبارستیزی، استقلال‌طلبی و عدالت‌خواهی نشان می‌دهد که انسان‌ها فطرتاً به دنبال ساختن دنیا و آخرت خود هستند.

وزیر کشور تصریح کرد: امروز دورهم جمع شدیم تا فداکاری‌های ملت را در طول انقلاب اسلامی مجدداً یادآوری کرده و با آن میثاق بسته و پایبندی‌ها و رسوب ارزش‌ها را یادآوری کنیم.

رحمانی فضلی گفت: شهید برای ما مانند ذکر است، انسان دچار غفلت می‌شود و علت انحراف و بی‌توجهی و نرفتن در مسیر الی الله غفلت است، قلب را زنگار می‌گیرد و دنیا و لذائذ آن انسان را غافل می‌کند که در مقابل غفلت، ذکر آمده است.

به گفته وی، نماز، قرآن مجید و حضرت رسول اکرم (ص) ذکر هستند که ما را در مسیر اصلی هدایت می‌گذارند، شهدا هم برای ما ذکر هستند، شهدا برای ما شاخص نسبت نزدیکی باخدا و احکام دین خدا هستند.

رحمانی فضلی اظهار کرد: شهدا اوج ایثارگری و فداکاری و نقطه وصل و وصول هستند اگر می‌خواهیم ببینیم فاصله ما با حق چقدر است باید ببینیم فاصله ما با شهدا چقدر است.

وی خاطرنشان کرد: نیت برای مؤمن مهم است، شهید برای ما فصل است و نشان‌دهنده مرز جدای حق از باطل، درستی از نادرستی و پاکی از پلشتی است، ما امام حسین (ع) را همیشه در ذهن داریم برای اینکه ایشان را شاخص و میزان می‌دانیم و سعی می‌کنیم به آن مسیر نزدیک شویم.

رحمانی فضلی بابیان اینکه ما در کشور در آزادی کامل، امنیت و استقلال هستیم آن را مدیون شهدا و امام راحل (ره) هستیم، گفت: امام راحل (ره) یک فرد بود اما این فرد در درون خود تحولی ایجاد کرد و فاصله تقوی و فجور را چنین سریع طی کرد و به تقوی رسید که موجب شد فردی باشد مه همه ویژگی‌های تحول درونی را به جامعه القا کند و بدون هیچ حمایتی تحولی ایجاد کرد که بزرگ‌ترین امکانات و قدرت‌ها را دگرگون کرد.

وی تصریح کرد: همه توان امام شدن را دارند اما باید طی طریق کنیم، ما وارث چنین شهدا و امامی هستیم و باید مرتب خود را در معرض قضاوت وجدان خود قرار دهیم، آن‌ها برای اسلام جان خود را فدا کردند که در درون آن استقلال، آزادی و حیات طیبه است.

وزیر کشور با تأکید بر اینکه اسلام خواسته امام راحل (ره) و شهدا است افزود: امام خمینی موضوعی به نام ولایت‌فقیه را به‌صورت شاخص در عرصه فکری و فقهی ایجاد کرد و ما باید حافظ اسلام و ولایت‌فقیه باشیم، مردم، اسلام و ولایت‌فقیه عناصر متشکله قدرت اسلامی هستند.

رحمانی فضلی اظهار کرد: همیشه حق و باطل باهم در مواجهه بودند، باید به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که ضمن اینکه الگوهای جامعه اسلامی را اشاعه می‌دهیم بتوانیم الگوهای مقابله با دشمنان را هم فراهم کنیم.

به گفته وی، باید نیازها و توانمندی‌های جامعه را بشناسیم و با استفاده از توانمندی‌ها، با توجه به اینکه نیاز انسان نیازهای چند بعدی است، نیازمندی‌های مردم را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی جبران کنیم.

رحمانی فضلی گفت: در عرصه اقتصادی باید اشتغال، درآمد، شرایط مناسب و حوزه امنیت باید بستر لازم را فراهم کنیم، ایمن وظیفه دولتمردان و کسانی‌که جامعه را اداره می‌کنند است، مردم با انتخابات تکالیف را به ما واگذار می‌کنند و ما باید وظایف خود را به انجام برسانیم، شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدا این مسیر را برای ما روشن کردند.

وی افزود: در جامعه اسلامی مهم‌ترین ریسمانی که باید به آن چنگ بزنند تا سالم به مقصد برسند ولی‌فقیه است، باید این مسیر را برویم در غیر این صورت راه ما راه درستی نیست و هر کس که بخواهد عامداً یا سهواً حرکتی کند که در مسیر ولایت فقیه نباشد خواست شهدا و امام را فراموش کرده است.

رحمانی فضلی تصریح کرد: در شرایط کنونی که دنیای اسلام در شرایط خاصی واقع شده و موجب شده است با ظهور تکفیری‌ها مسلم در برابر مسلم تیغ بکشد، این مصیبت بزرگی برای اسلام است و در این شرایط دشمنان قصد تهدید علیه کشور را دارند و نخستین وظیفه ما این است که انسجام و وحدت را حفظ کنیم، با وحدت پیروز شدیم و با وحدت نیز انقلاب ادامه پیدا می‌کند.

وی گفت: دشمن شناسی ما باید قوی و به حقه‌های دشمن کاملاً آگاه باشیم و خود را در آمادگی کامل در برابر دشمن قرار دهیم، شرایط اقتصادی و اطلاعاتی مردم باید بالا باشد تا بتوانیم در آمادگی کامل علیه دشمن قرار بگیریم.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید در این راه گام برداشته است و انجام خواسته‌ها و سیاست‌های ولی فقیه راه و روش دولت است، جز این راهی نداریم و شخصی با ویژگی‌های رهبر که علم، درایت، شجاعت و عدالت داشته و ما را به غیر بی‌نیاز می‌کند جزو اصولی است که باید به آن پایبند باشیم.

وی افزود: یکی از مسائلی که داشتیم و ما را تحت تأثیر قرار داده بود انرژی هسته‌ای بود، تهدید و تحریم‌ها به این بهانه بود و خود این موضوع یک بهانه علیه اسلام و کشور اسلامی ایران بود، ما مکلف بودیم این بهانه را از دست دشمن بگیریم و با هدایت‌های رهبری این کار را کردیم و شر را از در خانه خود دور کردیم، اما شرور هنوز پا برجاست و باید مواظب باشیم.

رحمانی فضلی گفت: دولت تدبیر و امید کاری نکرد که منشأ اختلاف باشید، نخستین محور وحدت، رهبری است و فصل الخطاب ما نیز رهبری است، این وحدت در جامعه ما وجود دارد و هیچ کس نباید آن را بر هم بزند و هرکسی در هر لباسی بخواهد وحدت را بهم بریزد دشمن است.

وی در ادامه گفت: مسئله بعدی اقتصاد، اشتغال و تورم است که در این شرایط اقتصادی لطمات زیادی به ما خورده، ضعف بزرگ ما که مقام معظم رهبری نیز بارها به آن در اولویت نخست تأکید داشتند بحث اقتصاد است، دولت وظیفه خود می‌داند در مسیری که اقتصاد مقاومتی ریل گذاری شده حرکت کند، محور اصلی و عینی در کشور ما مردم است و هم‌اکنون نیز در مسائل اقتصادی و مصرف و تولید مردم باید وارد شوند تا اقتصاد به نتیجه برسد.

وزیر کشور افزود: تورم را از ۴۰ درصد به ۹ درصد رساندیم، گرانی همچنان بر دوش مردم سنگینی می‌کند اما در یک ثبات به سر می‌بریم در این موضوع نیز بار اصلی بر دوش مردم است.

وی تأکید کرد: باید پایبند میثاق خود با شهدا و امام راحل (ره) باشیم.