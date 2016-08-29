سالانه ۴ میلیون نفر از مرز مهران به عتبات عالیات تردد می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید، استاندار ایلام صبح دوشنبه در مراسم گرامیداشت شهدای هفته دولت شهیدان رجایی و باهنر در مسجد جامع شهر ایلام اظهار داشت: میزان تخصیص اعتبارات عمرانی استان در سال ۹۱ تنها ۱۳ درصد بود که در سال ۹۲ این مقدار به ۳۸ درصد رسید و در سال ۹۳ بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به استان اختصاص یافت که ۹۵ درصد این اعتبار تخصیص یافت که در تاریخ استان یک رکورد محسوب می شود.

وی یادآور شد: در پروژه آبیاری کردن ۱۰۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان چیزی در حدود دو هزار ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌شود که با تکمیل این کار، انقلابی در زمینه تولید و کشاورزی در استان انجام می‌شود و همچنین کارهای بزرگی در زمینه راه و مسائل زیربنایی انجام‌شده است.

مروارید اظهار داشت: استان ایلام به دلیل ۴۲۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارای منابع نفتی و گاز مشترک است که با سرمایه‌گذاری می‌توان هم از خروج منابع کشور جلوگیری کرد و هم برای استان باعث توسعه و اشتغال شود.

استاندار ایلام با اشاره به قابلیت‌های منطقه مهران و ظرفیت‌های آن در تأمین نیازهای بازار کشور عراق گفت: ایجاد منطقه آزاد مهران می‌تواند زمینه توسعه استان را فراهم و بسیاری از مشکلات را رفع کند.

وی بابیان اینکه سالانه بین سه تا چهار میلیون نفر از مرز مهران برای زیارت عتبات عالیات تردد می‌کنند، افزود: امنیت در استان به‌گونه‌ای است که کمتر مشکلی برای این زوار پیش می‌آید.