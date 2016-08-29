اقتصاد مقاومتی زیرساخت قدرت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاع‌رسانی و روابط عمومی هفدهمین اجلاس سراسری سالانه بسیج اساتید، محمدرضا باهنر درآستانه برگزاری اجلاس هفدهم طی گفتگویی اظهار کرد: زمان کنونی از تاریخ انقلاب اسلامی، بسیار حساس و راهبردی بوده و همه آحاد باید گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی باشند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری توجه به اقتصاد را مهمترین خواسته خود بیان کرده اند باید تمام فعالیت‌هایی که در هر حوزه انجام می‌شود، رنگ و بوی پیشرفت اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: گرچه ارتباطات خارجی مسئله‌ای مهم بوده و رویکرد دنیا را تغییر داده و ایران‌هراسی به کنار می رود اما باید دقت داشت که اقتصاد رکن است و در حوزه اقتصاد، تمام تکیه و نگاه ما به داخل کشور باشد و در این مسیر از تمام ظرفیت های موجود نهایت استفاده را برد.

وی با اشاره مهم دانستن علم و دانش در اسلام، خاطرنشان کرد: در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) به اینکه دانش در ثریا هم که باشد مردمان پارس آن را به دست می‌آورند اشاره شده و این موضوع نشان از فرهیختگی مردم ایران در طول تاریخ داشته و هم اکنون نیز باید همین اراده برای رسیدن به دانش و استفاده از آن برای بهبود وضعیت اجتماع وجود داشته باشد.

نماینده پیشن تهران در مجلس، ارتقای اقتصادی و معیشت مناسب را یکی از حقوق اصلی مردم بر حاکم خود دانست و بیان کرد: در این راستا دولت باید نهایت تلاش را برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم داشته و برای این امر هم از جامعه دانشگاهی استفاده کند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین کشور خاطرنشان کرد: مجموعه بسیج اساتید از توانمندترین مجموعه های علمی کشور بوده که علاوه بر جمع کردن اساتید دانشگاهی، سرمایه‌های اخلاقی و انقلابی نظام را جمع کرده و باید بتواند بسترها را برای رسیدن به قدرت و مطرح شدن نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام قدرتمند فراهم کند.