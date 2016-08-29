رسیدگی به مسائل آموزش و پرورش از اولویت های کاری منطقه آزاد است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مؤمنی ظهر دوشنبه در جلسه ای با مدیران آموزش و پرورش قشم، با تأکید بر انجام مطلوب پروژه مهر شهرستان قشم ، اظهارداشت: آموزش وپرورش ترسیم کننده پیشرفت کشور در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در آینده است و از این رو نیازمند توجه و نگاه ویژه همه دستگاهها دولتی و نهاد های اجرایی جامعه به مسائل آموزش وپرورش ضروری به نظر می رسد.

وی افزود: برطرف نمودن خواسته های آموزشی و پرورشی مدارس قشم و ارتقای بیش از پیش سطح آموزشی و فرهنگی دانش آموزان این ناحیه آموزشی، از مهمترین اولویت های مهم و اساسی مدیریت منطقه آزاد قشم در پروژه مهر ۹۵ بشمار می آید.

بهرام پور اشرف مدیرآموزش وپرورش قشم با اشاره به کمک های مدیریت منطقه آزاد قشم به مدارس این ناحیه آموزشی درسال تحصیلی گذشته، خاطر نشان کرد: تجهیز، مرمت، بازسازی و زیبا سازی شش مدرسه این جزیره در سال ۹۴ را منطقه آزاد قشم بر عهده داشت و به گفته وی در راستای تقویت بنیه علمی دانش آموزان،منطقه آزاد اقدام به برگزاری و تأمین هزینه های کلاس های تقویتی دانش آموزان پایه سوم متوسطه دوره دوم نمود که شاهد رشد میانگین معدل دانش آموزان این پایه در دروس امتحان نهایی در خردادماه ۹۵ بودیم.

مدیرآموزش وپرورش قشم تصریح کرد: در پروژه مهر سال جاری نیز مدیرعامل منطقه آزاد قشم در کنار و همراه آموزش و پرورش حرکت کرده به گونه ایی که احداث سه بابب کلاس درس در روستای طولا، زیبا سازی و مرمت سالن نمایش کانون تربیتی شهید ذاکری قشم، تأمین بخشی از تجهیزات مدارس، تعمیر وتجهیز و همچنین زیباسازی مدرسه سید جمال اسدآبادی قشم از مهمترین اقدامات منطقه آزاد در حوزه کمیته تعمیر وتجهیز پروژه مهر آموزش وپرورش قشم در سال ۹۵ بوده است.