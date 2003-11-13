جلسه مطبوعاتي دبير ششمين دو سالانه نقاشي با حضور داوران خارجي

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" فرح اصولي دبير ششمين دو سالانه نقاشي تهران درباره برگزاري اين جلسه مطبوعاتي گفت : " داوران خارجي دو سالانه ششم نقاشي تهران از سه روز پيش از برپايي نمايشگاه اين دو سالانه در تهران حضور خواهند يافت و دو سالانه ششم با برگزاري يك جلسه مطبوعاتي براي آشنايي اصحاب مطبوعات با نحوه نگرش و قضاوت داوران امكان رويارويي خبرنگاران و اين داوران را فراهم خواهد كرد . "

وي در ادامه درباره خبر برپايي نمايشگاه اين دو سالانه در" موزه هنرهاي معاصر تهران" افزود : " امكان برپايي اين نمايشگاه درموزه هنرهاي معاصر به علت لغو شدن برنامه برپايي نمايشگاه هنرمندان معاصر انگلستان مهيا شده است و گرنه دوسالانه ششم همچنان بدون مكان مشخصي براي برپايي نمايشگاه باقي مي ماند . "

وي گفت : " همانگونه كه اطلاع داريد فرهنگستان هنر نگارخانه خيال در شرايطي كه به دليل داشتن ديوار هاي بلند و نور مناسب بهترين مكان موجود براي برپايي دوسالانه نقاشي است ، با برگزاري دو سالانه هاي پوستر و عكس موافقت كرده است اما هنوز علت مخالفت اين فرهنگستان براي برپايي نمايشگاه دو سالانه ششم براي ما نامعلوم باقي مانده است . "

اصولي گفت : پيش ازاين فرهنگستان اعلام كرده بود برنامه هاي نگارخانه خيال را از پيش تنظيم كرده است بنا براين چگونه است كه براي دو سالانه هاي ديگربرنامه اي ندارد و با آنها همكاري مي كند اما با دو سالانه نقاشي نمي تواند همكاري كند . "

وي گفت : " همين امر باعث بوجود آمدن جو ملتهبي در عرصه خبري هنرهاي تجسمي شده است و به شبهات زيادي در باره رابطه انجمن نقاشان ايران ، دو سالانه نقاشي تهران و موزه هنرهاي معاصر و همچنين فرهنگستان هنر دامن زده است . "

اصولي تاكيد كرد : " موزه هنرهاي معاصر تهران تاكنون هيچ دخالتي در برگزاري دو سالانه ششم نقاشي نداشته است و دبير خانه دو سالانه با استقلال كامل به فعاليت خود ادامه مي دهد . "