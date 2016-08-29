محمد اسماعیلی اول در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، افزود: بهره‌برداران بخش کشاورزی برای دریافت کارت اعتباری توسعه کشاورزی به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مراجعه کنند.

وی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در نظر دارد با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی، تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی و با مشارکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه نسبت به صدور و توزیع کارت اعتباری توسعه کشاورزی اقدام کند.

اسماعیلی اظهار کرد: تأمین اعتبار این کارت‌ها از محل اعتبارات داخلی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی و با معرفی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به مزایای استفاده از این کارت‌ها، بیان کرد: انجام خرید مدت‌دار نهاده‌های زراعی و باغی با کارمزد پایین از جمله مزایای استفاده از این طرح است.

اسماعیلی ادامه داد: کارت اعتباری توسعه کشاورزی بر اساس تفاهم صورت گرفته با بانک‌های عامل و تشکل‌های ارائه‌دهنده خدمات، پس از انعقاد قرارداد با متقاضیان و بهره‌برداران، از محل اعتبارات مذکور شارژ می‌شود.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بشرویه بیان کرد: این کارت‌ها صرفاً در دستگاه‌های کارت خوان (POS) مستقر در تشکل‌های ارائه‌دهنده خدمت، قابل برداشت خواهد بود.

وی ارائه خدمت از طریق کارت اعتباری توسعه کشاورزی را منوط به اعطای تسهیلات کم بهره دانست و افزود: خوشبختانه با پیگیرهای به‌عمل‌آمده و توجه ویژه مجموعه مدیریتی سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان نسبت به اجرای مدل های ارائه خدمت در زمینه نهاده‌های زراعی و دامی، تا حدودی موانع موجود در زمینه اخذ تسهیلات و اعتبارات مذکور برطرف شده است.

اسماعیلی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود با تخصیص و جذب اعتبار لازم، ارائه خدمات از اوایل مهرماه سال جاری اجرایی شود، گفت: کشاورزان و دامداران شهرستان بشرویه تا ۱۵ شهریورماه جاری در راستای نام‌نویسی و تقاضای کارت به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی واقع در بلوار امام رضا (ع)، نبش کوچه ۱۱ اقدام کنند.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه کپی کارت ملی، شناسنامه، پروانه نظام صنفی و مستندات کشاورزی را از مدارک موردنیاز برای ثبت‌نام دانست.