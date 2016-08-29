به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح خانه احزاب خراسان رضوی و در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت حدود ۲۰۰ حزب، گروه و تشکل سیاسی در کشور اظهار کرد: این گروه های سیاسی درحین انجام خدمت مشکلاتی را هم دارند که این مشکلات تا امروز توسط دولت و وزارت کشورپیگیری می شد اما از امروز که خانه احزاب استان فعال شده آرام آرام این فعالیت ها به خود خانه احزاب منتقل می شود.

وی ادامه داد: وقتی قرار باشد مشکلات توسط خود تشکل پیگیری شود، این کار به شکل بهتری انجام شده و ما هم به عنوان دولت تلاش می کنیم که کمک ها به نتیجه برسد تا احزاب دغدغه مسائل جانبی را نداشته و تمرکز خود را بر روی رسالت اصلی خود که توسعه حزب و فعال کردن آن برای مردم سالاری دینی است، قرار دهند.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به آغاز به کار خانه احزاب کشور از سال گذشته گفت: از یک سال پیش که خانه احزاب کشور در تهران فعالیت خود را آغاز کرد، کارهای ما نیز سبک تر شد و با طرح مسائل و مشکلاتی که در خانه احزاب وجود دارد، ما بیشتر متوجه کمبودها می شویم، همچنین خود اجزاب وقت بیشتری پیدا می کنند که فعالیت های حزبی را گسترش دهند.

مقیمی بیان کرد: خود احزاب و مجموعه مدیران استانداری علاقه‌مند به تشکیل این خانه بودند و احزاب منسجم تر و فعال تر می‌توانند فعالیت های سیاسی خود را پیش ببرند. رقابت های سالم انجام دهند و مردم سالاری دینی به شکل صحیح در جامعه اجرا شود.

وی با تأکید بر اینکه همه ما در کشور می دانیم که باید تابع قانون باشیم، اظهار کرد: مجلس برای فعالیت احزاب و تشکیل حزب تعیین حدود کرده و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مسئول بررسی تشکیل احزاب در کشور است، در حال حاضر همه زمینه ها فراهم است که فعالیت سیاسی قانونی و در چارچوب قانون انجام شود.

قائم مقام و معاون وزیر کشور در امور سیاسی بیان کرد: نهایتا این تشکل های سیاسی می خواهند برای پیشرفت کشور کار کنند و اگر از همین ابتدا بخواهند با بی قانونی فعالیت کنند، مردم به آنها روی خوش نشان نخواهند داد.

مقیمی تأکید کرد: مردم ما طالب این هستند که تمام فعالیت ها در چارچوب قانون انجام شود و ما هم اکنون مشکل قانونی برای فعالان سیاسی نداریم، پس دلیلی ندارد افراد بدون طی فرآیند قانونی بخواهند فعالیت سیاسی انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: توصیه ما این است که گروه ها و تشکل های سیاسی مجوز بگیرند و در چارچوب قانون حرکت کنند.پس ممکن است در انجام فعالیت آنها اشکالاتی پیش بیاید و اگر تشکل قانونی باشد، حل این مشکلات بهتر خواهد بود و من گمان نمی کنم کسی بخواهد در کشور کار سیاسی صحیح و اصولی اما به دور از قانون انجام دهد.