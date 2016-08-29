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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۰۷

رئیس کل دادگستری لرستان:

حکم مجازات علنی در لرستان نداشته‌ایم/احداث۱۰واحد سازمانی دادگستری

حکم مجازات علنی در لرستان نداشته‌ایم/احداث۱۰واحد سازمانی دادگستری

خرم آباد - رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه یک مورد حکم مجازات علنی در لرستان اجرا نکرده ایم، گفت: کار احداث ۱۰ واحد سازمانی دادگستری در لرستان در دست اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر دوشنبه در جلسه شورای عالی قضایی استان که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد با اشاره به اینکه باید از مسئولان استانی پشتیبانی کنیم و اگر حمایت نکنیم نمی توانند موضوع اقتصاد مقاومتی را پیش ببرند، اظهار داشت: در جلسات شورای قضایی در موادی که نیاز باشد مدیران را پشتیبانی می کنیم.

وی با بیان اینکه ما بر اساس قانون حرکت می کنیم، تصریح کرد: در جریان چاقو زدن به یک معلم توسط دانش آموز ۱۵ ساله دربروجرد جو رسانه ای راه افتاد که هرچه سریع تر دانش آموز دستگیر شود و به مجازات برسد اما من گفتم که افراد بر اساس قانون عمل کنند و وضعیت روحی دانش آموز نیز بررسی شود.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه یک مورد حکم مجازات علنی در لرستان اجرا نکرده ایم، افزود: ملت باید عزیز باشد و نمایش مجازات علنی نشانه ذلت مردم و شیعیان است.

بدری با بیان اینکه در این شرایط امنیت نیز به خوبی تامین شد، تصریح کرد: من به این موضوع که با مجازات علنی امنیت حاکم می شود اعتقادی ندارم و اگر بر اساس وجدان، شرع و وظیفه الهی اقدام کنیم خدا نیز به ما کمک خواهد کرد.

وی در ادامه به در دست اجرا بودن ۱۰ واحد سازمانی توسط دادگستری استان اشاره کرد و افزود: دو واحد سازمانی نیز در پلدختر به بهره برداری رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه یک مجموعه فرهنگی و تفریحی و استخر نیز ماه آینده به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: در شهرستان دلفان نیز زمین برای احداث دادسرای عمومی تهیه شده و کار خاک برداری نیز انجام شده است.

بدری با اشاره به تخریب مناطق مسکونی دادگستری در میدان کیو که قدیمی بودند، افزود: به دنبال تامین پیمانکار پروژه هستیم که ۳۲ واحد مسکونی جدید در این منطقه احداث کنیم.

کد مطلب 3755508

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