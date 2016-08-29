به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر دوشنبه در جلسه شورای عالی قضایی استان که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد با اشاره به اینکه باید از مسئولان استانی پشتیبانی کنیم و اگر حمایت نکنیم نمی توانند موضوع اقتصاد مقاومتی را پیش ببرند، اظهار داشت: در جلسات شورای قضایی در موادی که نیاز باشد مدیران را پشتیبانی می کنیم.

وی با بیان اینکه ما بر اساس قانون حرکت می کنیم، تصریح کرد: در جریان چاقو زدن به یک معلم توسط دانش آموز ۱۵ ساله دربروجرد جو رسانه ای راه افتاد که هرچه سریع تر دانش آموز دستگیر شود و به مجازات برسد اما من گفتم که افراد بر اساس قانون عمل کنند و وضعیت روحی دانش آموز نیز بررسی شود.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه یک مورد حکم مجازات علنی در لرستان اجرا نکرده ایم، افزود: ملت باید عزیز باشد و نمایش مجازات علنی نشانه ذلت مردم و شیعیان است.

بدری با بیان اینکه در این شرایط امنیت نیز به خوبی تامین شد، تصریح کرد: من به این موضوع که با مجازات علنی امنیت حاکم می شود اعتقادی ندارم و اگر بر اساس وجدان، شرع و وظیفه الهی اقدام کنیم خدا نیز به ما کمک خواهد کرد.

وی در ادامه به در دست اجرا بودن ۱۰ واحد سازمانی توسط دادگستری استان اشاره کرد و افزود: دو واحد سازمانی نیز در پلدختر به بهره برداری رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه یک مجموعه فرهنگی و تفریحی و استخر نیز ماه آینده به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: در شهرستان دلفان نیز زمین برای احداث دادسرای عمومی تهیه شده و کار خاک برداری نیز انجام شده است.

بدری با اشاره به تخریب مناطق مسکونی دادگستری در میدان کیو که قدیمی بودند، افزود: به دنبال تامین پیمانکار پروژه هستیم که ۳۲ واحد مسکونی جدید در این منطقه احداث کنیم.