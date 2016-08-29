دلیل عدم توسعه مهندسی ژنتیک در کشور بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج یک نظرسنجی بر مبنای جامعه آماری از حدود ۱۲۱ نفر در خصوص علت عدم توسعه مهندسی ژنتیک و تولید محصولات تراریخته کشاورزی در کشور، با وجودی که بیست سال است که واردات این محصولات به کشور صورت می گیرد، منتشر شد.

طبق این نظرسنجی بالغ بر ۴۰ درصد افراد، دو گزینه توامان «به خطرافتادن واردات محصولات تراریخته» و نیز «تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب» را از جمله دلایل عدم توسعه مهندسی ژنتیک و تولید محصولات تراریخته عنوان کرده اند.

در همین حال ۲۴ درصد افراد «تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب» و ۱۷ درصد نیز «به خطرافتادن واردات محصولات تراریخته» را از جمله این دلایل عنوان کرده اند.

همچنین ۷ درصد افراد شرکت کننده در این نظرسنجی به عدم توانمندی دانشمندان کشور در تولید رای داده اند و ۱۱ درصد نیز سایر دلایل را در مورد عدم توسعه مهندسی ژنتیک و تولید محصولات تراریخته موثر عنوان کرده اند.