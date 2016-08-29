بعید است آمریکا «گولن» را تحویل ترکیه دهد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-فاطمه محمدی پور: وقوع کودتای نظامی نافرجام در ترکیه در طی یک ماه اخیر به موضوعی داغ برای محافل سیاسی بین المللی تبدیل شده و در کانون توجه رسانه های بین المللی قرار گرفته است.

با توجه به رفتار دولت ترکیه بعد از کودتا، اکثر کارشناسان بین المللی معتقدند که با ایجاد کودتای نظامی در ترکیه، روابط این کشور با کشورهای اروپایی و ایالات متحده به سردی گرائیده این در حالی است که روابط ترکیه با روسیه و ایران بهبود یافته است. پیشنهاد استفاده روسیه از پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه، سفر رئیس جمهور ترکیه به روسیه، روابط گرم ایران با ترکیه، درخواست استرداد فتح الله گولن از ایالات متحده آمریکا و تنش لفظی در روابط بین دو کشور و ... از جمله رفتارهای دولت ترکیه در سطح بین المللی بعد از وقوع کودتای نافرجام در این کشور است.

در گفتگو با «میخائیل هولینگ ورث» استاد علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی آمریکا تغییرات در سیاست خارجی ترکیه بعد از کودتا، پیشنهاد به روسیه جهت استفاده از پایگاه اینجرلیک ترکیه، رابطه با ایران و استرداد فتح الله گولن مورد بررسی قرار گرفته که در ادامه می آید.

*بعد از کودتای ترکیه شاهد بودیم اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد در سیاست خارجی خود تغییر خواهد داد. آیا شما اعتقاد دارید سیاست خارجی ترکیه تغییر خواهد کرد؟

به باور من پس از کودتا، برخی تغییرات در سیاست خارجی ترکیه رخ خواهد داد. ما در حال حاضر می بینیم که اجازه استفاده از فرودگاه به نیروهای روسی داده شده و ما همچنین شاهد پاکسازی فضای قضایی، آموزشی، نظامی و نیروهای مذهبی هستیم.

من معتقدم که تغییرات سیاست خارجی ترکیه با این حال اندک خواهد بود و روابط با کشورهای دیگر و با ناتو را زیاد تحت تاثیر قرار نخواهد داد. ما احتمالا بیشتر شاهد تغییرات داخلی در ترکیه به جای تغییرات در روابط این کشور با کشورهای دیگر خواهیم بود.

*بن علی ایلدریم نخست وزیر ترکیه اعلام کرد روسیه در صورت نیاز می تواند از پایگاه اینجرلیک استفاده کند. آیا این اظهارات به روابط ترکیه و ناتو آسیب خواهد زد؟

پیشنهاد نخست وزیر ترکیه جهت استفاده روسیه از پایگاه اینجرلیک بسیار تعجب آور بود و من مطمئن هستم که مردم ترکیه نیز انتظار چنین پیشنهادی را نداشتند.

تاکنون روسها به این پیشنهاد جواب نداده اند اما گر از این پایگاه استفاده کنند، بسیار بعید است که روابط ترکیه با ناتو را تحت تاثیر قرار دهد.

اعضای ناتو در طی زمان نشان داده اند که ترکیه به عنوان یک متحد مهم برای آنها محسوب شده و روابط نزدیک تر با روس ها این واقعیت را تغییر نخواهد داد. درست است که در رفتار برخی از اعضاء ناتو می توان تغییراتی در روابط با ترکیه مشاهده نمود اما این تغییر ناشی از روابط نزدیک ترکیه با روسیه نه صرفا مربوط به پیشنهاد استفاده روسیه از پایگاه هوایی اینجرلیک است.

ناتو در ارتباط با روسیه به علت اقدامات این کشور با احتیاط برخورد می کنند و این واقعیت باعث تقویت ناتو خواهد شد تا اینکه قدرت این اتحاد را کاهش دهد.

*در حال حاضر روابط ترکیه و ایران بعد از کودتای نظامی در ترکیه رو به گرمی گذاشته است. آیا این موضوع می تواند به حل بحران سوریه کمک کند؟

در حالی که رابطه ایران و ترکیه تا حدودی پس از کودتا بهبود یافته است، بعید است که ارتباط نزدیک ایران و ترکیه بتواند در حل بحران سوریه کمک کننده باشد.

موضوع اصلی ایران عدم وارد شدن به طرح عملیاتی نیروهای ائتلاف و عملیات واقعی این نیروها در میدان جنگ است. زیرا آنها بخشی از طرح عملیاتی نبوده و سابقه کار با نیروهای ائتلاف از جمله ایالات متحده و یا شبه نظامیان منطقه ای را ندارند. واقعیت ذکر شده باعث می شود سودمندی همکاری نیروهای ایرانی جهت کمک به حل و فصل مناقشه در سوریه را محدود کند.

*در خصوص استرداد فتح الله گولن، آیا آمریکا حاضر خواهد بود وی را تحویل ترکیه دهد؟ اگر از انجام این کار ممانعت کند، چه تاثیری بر روابط ترکیه و آمریکا خواهد داشت؟

دولت ترکیه در حال حاضر جهت استرداد گولن تلاش می کند اما بعید است ایالات متحده وی را تحویل ترکیه دهد. وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرده است که روند استرداد گولن باید از طریق اداری و رسمی پیگیری شود و ایالات متحده بدون شواهد روشن و قانع کننده در مورد تلاش گولن جهت انجام کودتا در ترکیه هیچ تصمیمی اتخاذ نخواهد کرد. اکنون این گونه شواهد وجود ندارد و ایالات متحده گولن را صرفا به علت درخواست دولت ترکیه مسترد نخواهد کرد.

خوشبختانه، بعید است که این واقعیت اثر قابل توجهی بر روابط ترکیه و آمریکا داشته باشد زیرا این کشورها متحدان قوی هستند و ایالات متحده و ناتو به طور کامل از ترکیه پشتیبانی می کنند. دولت ترکیه و عناصر خاصی از این دولت خواهان استرداد گولن هستند اما به نظر من این درخواست برای آنها در اولویت قرار ندارد و بعید است که باعث ایجاد تنش در روابط بین دو کشور شود.