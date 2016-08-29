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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۴۴

فتاح تاکید کرد:

واگذاری واحدهای مسکونی نیمه تمام تاپایان سال به مددجویان

واگذاری واحدهای مسکونی نیمه تمام تاپایان سال به مددجویان

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، به تبیین سیاست های کلان برنامه تامین مسکن مددجویان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز فتاح در جمع مدیران دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد با اشاره به رویکرد این نهاد برای تامین مسکن مددجویان و نیازمندان در راستای توانمند سازی و خوداتکایی آنان بر تسریع احداث و بهسازی و نوسازی منازل مسکونی مددجویان  تاکید کرد و گفت: مسکن یک خدمت ماندگار است و خانواده های تحت حمایت را از نظر بنیه مالی تقویت می کند.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت و مشارکت خیران برای تامین مسکن مددجویان و نیازمندان افزود: اعتبارات کمیته امداد برای تمامی مددجویان فاقد مسکن ناکافی است لذا تامین سرپناه برای نیازمندان و خانوارهای تحت حمایت باید به سمت مردمی شدن هدایت شود.

فتاح با تاکید براینکه منازل مسکونی مددجویان باید اصولی ، فنی و مهندسی احداث شوند گفت: مهندسان حوزه مسکن باید به الگو و نقشه های فنی توجه جدی داشته باشند و ساخت منازل مسکونی مددجویان را ظرف مدت سه سال تکمیل و به آنان تحویل دهند.

وی با اشاره به احداث منازل مسکونی درمناطق سردسیر و گرمسیر کشوراظهار کرد: توجه به مختصات بومی و منطقه‌ای هر استان برای احداث منازل مسکونی مددجویان لازم و ضروری است لذا استفاده از مصالح ساختمانی باید با توجه به نیاز و شرایط هر منطقه انتخاب شود تا بتوانیم واحدهایی با کیفیت و استقامت بیشتری به متقاضیان تحویل دهیم.

رئیس کمیته امداد تعمیرات و بهسازی مسکن مددجویی را نسبت به ساخت آنان ضروری تر دانست و یادآور شد: اعتبارات این حوزه نباید صرف هزینه های اضافی برای بازسازی مجدد آنان شود. تمامی واحد مسکونی نیمه تمام باید تا پایان سال جاری تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود.

وی با اشاره با انعقاد تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سپاه پاسداران برای تامین و ساخت ۲۰هزار واحد مسکونی درمناطق محروم وکم برخوردار گفت: احداث این تعداد واحد مسکونی در قالب طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی وهمچنین تشویق مهاجرین به بازگشت به روستاها و یا سرمایه گذاری برای مشارکت روستاییان در توسعه این مناطق انجام می شود.

کد مطلب 3755522
مهناز قربانی مقانکی

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