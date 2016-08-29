واگذاری واحدهای مسکونی نیمه تمام تاپایان سال به مددجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز فتاح در جمع مدیران دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد با اشاره به رویکرد این نهاد برای تامین مسکن مددجویان و نیازمندان در راستای توانمند سازی و خوداتکایی آنان بر تسریع احداث و بهسازی و نوسازی منازل مسکونی مددجویان تاکید کرد و گفت: مسکن یک خدمت ماندگار است و خانواده های تحت حمایت را از نظر بنیه مالی تقویت می کند.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت و مشارکت خیران برای تامین مسکن مددجویان و نیازمندان افزود: اعتبارات کمیته امداد برای تمامی مددجویان فاقد مسکن ناکافی است لذا تامین سرپناه برای نیازمندان و خانوارهای تحت حمایت باید به سمت مردمی شدن هدایت شود.

فتاح با تاکید براینکه منازل مسکونی مددجویان باید اصولی ، فنی و مهندسی احداث شوند گفت: مهندسان حوزه مسکن باید به الگو و نقشه های فنی توجه جدی داشته باشند و ساخت منازل مسکونی مددجویان را ظرف مدت سه سال تکمیل و به آنان تحویل دهند.

وی با اشاره به احداث منازل مسکونی درمناطق سردسیر و گرمسیر کشوراظهار کرد: توجه به مختصات بومی و منطقه‌ای هر استان برای احداث منازل مسکونی مددجویان لازم و ضروری است لذا استفاده از مصالح ساختمانی باید با توجه به نیاز و شرایط هر منطقه انتخاب شود تا بتوانیم واحدهایی با کیفیت و استقامت بیشتری به متقاضیان تحویل دهیم.

رئیس کمیته امداد تعمیرات و بهسازی مسکن مددجویی را نسبت به ساخت آنان ضروری تر دانست و یادآور شد: اعتبارات این حوزه نباید صرف هزینه های اضافی برای بازسازی مجدد آنان شود. تمامی واحد مسکونی نیمه تمام باید تا پایان سال جاری تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود.

وی با اشاره با انعقاد تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سپاه پاسداران برای تامین و ساخت ۲۰هزار واحد مسکونی درمناطق محروم وکم برخوردار گفت: احداث این تعداد واحد مسکونی در قالب طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی وهمچنین تشویق مهاجرین به بازگشت به روستاها و یا سرمایه گذاری برای مشارکت روستاییان در توسعه این مناطق انجام می شود.