پروژه های عمرانی شهرداری قروه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز دوشنبه برنامه های اجرایی هفته دولت شامل بهره برداری از پروژه های شهرداری شهرستان قروه با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال با هدف توسعه شهری و رعایت حقوق شهروندی بود.

نخستین و در واقع مهم ترین پروژه این دوره در هفته دولت بهره برداری از طولانی ترین طرح عمرانی قروه یعنی بلوار غدیر بود.

به گفته شهردار قروه این پروژه که از سال ۸۸ کلید آن زده شد تا سال ۹۲ به صورت جزیی به مرحله کاری رسید و از سال ۹۲ تا ۹۳ به مدت ۱۸ ماه پروژه به دلیل کمبود اعتبار متوقف شد که در سال ۹۳ دوباره از سر گرفته و به صورت مستمر ادامه کار انجام گردید.

حسین پروندی طول پروژه را هزار و ۵۰۰ متر دانست و از مجموع هزینه کرد ۸ میلیارد تومان برای اتمام آن خبر داد.

طرح بعدی پارک شهدای گمنام بود که به گفته شهردار قروه این پروژه از سال ۹۴ با مساحت ۵. ۲ هکتار با اعتبار پنج میلیارد ریالی به بهره برداری رسید که زمان اجرای آن مدت ۱۳ ماه بوده است.

به گفته حسین پروندی از مجموع اعتبار هزینه شده ۲۲۰ میلیون تومان آن مربوط به سال گذشته و ۲۸۰ میلیون تومان دیگر مربوط به سال جاری است.

وی محل تأمین اعتبار برای این پروژه را بیش از ۱۰۰ میلیون تومان توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان و ۴۰۰ میلیون تومان دیگر از محل منابع داخلی خواند.

در پروژه پیاده رو سازی و نصب آلاچیق در سراب کوثر به عنوان طرح قابل بهره برداری بعدی؛ حسین پروندی کار در این طرح را به طول ۳۰۰ متر و عرض ۴ متر دانست و از اعتبار هزینه شده به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد و به گفته وی نزدیک به هزار و ۵۰۰ متر تا کنون کار شده است.

دیگر پروژه عمرانی شهرداری قروه که به بهره برداری رسید، پیاده رو سازی و اجرای فضای سبز معابر سطح شهر قروه بود که پروندی اعتبار این طرح ها را پنج میلیارد ریال شامل بیش از ۵۰۰ مترمربع اعلام کرد.

شهردار قروه همچنین از نصب المان در چهار سطح شهر با مبلغ ۶۴ میلیون تومان و اصلاح مهندسی میدان اتحاد و نورپردازی آن با اعتبار یک میلیارد ریال خبر داد.

به گفته حسین پروندی مجموع کل اعتبار پروژه های عمرانی هفته دولت ۹۳ میلیارد ریال بوده است.