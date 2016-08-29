شاه بیت راه و حمل و نقل، ایمنی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح روشنایی گردنه کوهین در آزاد راه قزوین – رشت اظهار کرد: ظرف سه سال دولت تدبیر و امید علی الرغم رشد ۲۴ درصدی در بحث ترددها شاهد کاهش ۲۶ درصدی سوانح رانندگی در طول جاده های استان بوده ایم.

وی افزود: این کاهش قابل توجه نشان می دهد که دست اندکاران حوزه راه و شهرسازی بر اساس طرح و برنامه های دقیق و منسجم حرکت کرده و برنامه های خود را به نتیجه رسانده اند.

حبیبی تصریح کرد: همین پروژه روشنایی در گردنه کوهین که امروز شاهد بهره برداری از آن هستیم تاثیر قابل توجهی در کاهش حجم سوانح رانندگی خواهد داشت.

معاون عمرانی استاندار با اشاره به اینکه روزانه بیش از ۱۰۰ هزار خودرو از راههای استان عبور می کنند عنوان کرد: این مقدار در روزهای تعطیل و اوج ترافیک به بیش از ۴۰۰ هزار خودرو می رسد.

حبیبی اضافه کرد: روشنایی گردنه کوهین پروژه پر اهمیتی است که در یکی از حساس ترین و پرترافیک ترین محورهای ارتباطی کشور به اجرا درآمده است.

پروژه روشنایی گردنه کوهین واقع در آزاد قزوین-رشت به طول ۱۲ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال با حضور منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار، سید علی موسوی موینی فرماندار قزوین، جواد حق لطفی مدیر راهداری این اداره کل و جمعی از مدیران و مسئولین محلی و استانی به بهره برداری رسید.