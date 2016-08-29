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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۵۳

استخر شنای بنیاد شهید چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

استخر شنای بنیاد شهید چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

شهرکرد- استخر شنای بنیاد شهید چهارمحال و بختیاری با حضور معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  پروژه استخر شنای بنیاد شهید چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر دوشنبه با حضور معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور افتتاح شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری در مراسم افتتاح این پروژه اظهار داشت: این پروژه با هدف افزایش سرانه ورزشی در حوزه ایثارگران احداث شده است.

قاسم قاسمی عنوان کرد: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۸۶ آغاز شده است.

وی عنوان کرد: اعتبارات قابل توجه ساخت این پروژه در دولت یازدهم اختصاص یافته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مساحت این استخر بیش از دو هزار متر مربع است و بیش از پنج میلیارد تومان برای ساخت این پروژه هزینه شده است.

کد مطلب 3755540

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