مسعود مهدیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت ۵۲ پروژه عمرانی و صنعتی با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان در شهرک‌های صنعتی تربت جام، چناران، نیشابور، فریمان، بینالود، تربت حیدریه، گناباد، توس، سبزوار، مشهد مقدس، خواف، کاشمر و ماشین سازی به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: اهم پروژه‌های مورد بهره‌برداری در حوزه انرژی بوده است که می‌توان به پروژه‌های خطوط انتقال آب، توزیع برق شبکه ۲۰ کیلوولت، آب شرب، تجهیز و احداث ساختمان چاه، شبکه توزیع برق، روشنایی معابر و شبکه‌ توزیع گاز اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی بیان کرد: در هفته دولت ۱۲ واحد صنعتی با اعتبار ۳۸ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که زمینه اشتغال برای ۳۸۰ نفر ایجاد می‌شود تا گامی در راستای کاهش نرخ بیکاری استان برداشته شده باشد.

مهدیزاده ادامه داد: از سال ۹۲ تا کنون ۲۱۲ قرارداد با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان با بخش خصوصی در شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی منعقد شده است.

وی خاطر نشان کرد: تجهیز و توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در سال جاری در دستور کار قرار گرفته است که شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر در مناطق محروم در اولویت هستند.