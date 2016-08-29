آرای انضباطی لیگ دسته اول فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مسابقه تیم های مس کرمان و گل گهر سیرجان روز ۲۹ مرداد ماه برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم مس کرمان تخلفاتی مبنی بر فحاشی به تیم مقابل رخ داد. این تیم طبق ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی به ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. با توجه به تخلفات تماشاگران تیم فوق برای بار دوم، کمیته انضباطی اعلام کرد که در صورت تکرار این رویه ناپسند، تنبیهات شدیدتری اعمال خواهد شد.

تیم گل گهر سیرجان نیز به خاطر اهانت تماشاگرانش به داور مسابقه، طبق ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی به ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

جریمه ۳۰ میلیونی برای تیم فولاد یزد

تماشاگران تیم فولاد یزد در دیدار تیمشان مقابل ملوان بندر انزلی مرتکب تخلفاتی نظیر فحاشی به داور بازی، پرتاب بطری آب و اشیاء متفرقه به سوی داوران هنگام عزیمت به رختکن شدند. بر همین اساس کمیته انضباطی طبق ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی این تیم را به جریمه نقدی ۳۰ میلیون ریالی محکوم کرد.

جریمه برای مربی تیم نفت مسجد سلیمان

دیدار تیم های نفت مسجد سلیمان و فجر شهید سپاسی در حالی برگزار شد که احمد خانه آبادی مربی تیم نفت مسجد سلیمان به خاطر اعتراض مکرر به داور بازی، از روی نیمکت اخراج شد. وی طبق بند ۵ ماده ۶۶ به تذکر کتبی محکوم و باید ۵ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

تیم نفت مسجد سلیمان نیز به دلیل فحاشی تماشاگران به تیم داوری، طبق ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی به جریمه نقدی ۳۰ میلیون ریالی محکوم شد.

جریمه برای مربی تیم خونه به خونه بابل

تیم های خونه به خونه بابل و بادران تهران روز ۲۹ مرداد ماه به مصاف هم رفتند. در این دیدار تماشاگران تیم خونه به خونه بابل به سرمربی و بازیکنان تیم مقابل فحاشی کردند. کمیته انضباطی این تیم را به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. همچنین با توجه به تخلفات تماشاگران تیم فوق ، کمیته انضباطی اعلام کرد که در صورت تکرار این رویه ناپسند، تنبیهات شدیدتری اعمال خواهد شد.

مهران نجفیسرپرست تیم خونه به خونه بابل نیز به دلیل اعتراض به داور بازی پس از پایان مسابقه طبق بند ۵ ماده ۶۶ آیین نامه انضباطی به تذکرکتبی و پرداخت ۳ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

محرومیت یک جلسه ای برای بازیکن تیم نساجی مازندران

دیدار تیم های ایرانجوان بوشهر و نساجی مازندران روز ۲۹ مرداد ماه برگزار شد. محمود خرمزی سرمربی تیم ایرانجوان بوشهر به دلیل رفتار غیر ورزشی و اعتراض به داور بازی که منجر به اخراجش شد، به تذکر کتبی محکوم و باید ۵ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

تیم ایرانجوان بوشهر نیز به خاطر فحاشی تماشاگرانش نسبت به تیم داوری به جریمه نقدی ۳۰ میلیون ریالی محکوم شد.

محمد سلمان نژاد بازیکن تیم نساجی مازندران به خاطر اهانت به داور که منجر به اخراجش شد از سوی کمیته انضباطی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم است.