هورالعظیم را من نباید احیا کنم/۷۰ درصد پالایشگاه آبادان موزه است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه ظهر امروز دوشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان اظهار کرد: وضعیت موجود در خوزستان شایسته این استان نیست. البته ضمن انعکاس مشکلات موجود برای حل آنها نیز تلاش می کنم.

وی بیان کرد: در کنار توجه داشتن به وجود مشکلات در استان باید طرح سئوال کرد که چرا میزان سرمایه گذاری در خوزستان اینقدر کم است؛ در حقیقت باید سدهای راه سرمایه گذاری در این استان را پیدا کرد.

وزیر نفت افزود: یک سری افراد در خوزستان هستند که باعث خیر نیستند بلکه مانع خیر هستند. آنها به بهانه های مختلف و بی دلیل مانع از سرمایه گذاری در این استان می شوند و مقابل هر اقدامی برای سرمایه گذاری می ایستند.

زنگنه عنوان کرد: شرکت نفت را بعد از پیروزی انقلاب داغون کردند. قبلا هزینه های جاری شرکت نفت از محل درآمدها برداشت و مابقی به دولت پرداخت می شد ولی امروزه همه درآمدهای این وزارت در اختیار دولت قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: از زمان تصدی در این پست بالاترین اختیارات را به مناطق نفتخیز دادم، تا قبل از این تفویض اختیارات آنها مانند یک اداره کل بودند ولی بعد حتی زیرمجموعه هم پیدا کردند.

وزیر نفت در واکنش به اعتراض مدیرکل محیط زیست خوزستان برای خشک کردن تالاب هورالعظیم گفت: تالاب هورالعظیم را من نباید احیا کنم و شما بروید و یقه کسی که این تالاب را خشک کرده بگیرید. البته من با محیط زیست کشور خصمانه که نه بلکه دوستانه برخورد می کنم.

زنگنه یادآور شد: به وزیر کشور اعلام کردم که وزیر معین برای استان های بوشهر و خوزستان نمی شوم چون آن وقت همه کارهای ۱۸ وزارتخانه را از من می خواهند.

وی در ارتباط با آلودگی های زیست محیطی پتروشیمی ها تأکید کرد: پتروشیمی ها تنها از نظر تولید زیرنظر این وزارت هستند و مسائل زیست محیطی آنها به من ارتباطی ندارند.

وزیر نفت در ادامه خطاب به مدیرکل محیط زیست خوزستان گفت: شما باید از اختیار حاکمیتی خود برای حل مسائل زیست محیطی پتروشیمی ها استفاده کنید.

زنگنه در ارتباط با مشکلات وزارت نفت بیان کرد: عمر بسیاری از لوله های انتقال نفت به سرآمده و این وزارت واحدهای بهره برداری را با چنگ و دندان حفظ می کند.

وی اضافه کرد: بسیاری از واحدهای بهره برداری ما بیش از ۵۰ سال عمر دارند و این یعنی حدود ۲۵ سال پیش تاکنون مستهلک شده اند.

وزیر نفت خبر داد: روزی نیست که لوله های انتقال نفت سوراخ نشود، به طور متوسط بر اساس آمار سال گذشته، روزانه شاهد هفت مورد از این حوادث بوده ایم.

زنگنه یادآور شد: ۷۰ درصد از پالایشگاه نفت آبادان، موزه است و آن زمانی که هنوز پیچ و مهره و یا جوش در کشور اختراع نشده بود، پالایشگاه آبادان ساخته شد. بنابراین توسعه فاز دوم این پالایشگاه را در دستور کار داریم.

وی انتقاد کرد: برای ساخت یک پالایشگاه ۲۰۰ هزار بشکه ای به سرمایه گذاری چهار هزار میلیارد دلار نیاز است. این وزارت برای ارائه مجوز ساخت پالایشگاه هیچ مشکلی ندارد ولی متأسفانه اکثر افراد قصد راه اندازی پالایشگاه را ندارند و فقط می خواهند که زمین را گرفته و از آن استفاده حاشیه ای کنند.

وزیر نفت با اعلام حمایت از ساخت بیمارستان نفت در استان و همچنین رسیدگی به بیمارستان سوانح سوختگی اظهار کرد: به مسئله واگذاری پژوهش های علمی به دانشگاه های استان نیز رسیدگی می شود.

زنگنه ادامه داد: اقدامات لازم را برای ساخت آموزشگاه های فنی و حرفه ای و حمایت از تیم های فوتبال را هم انجام می دهیم. البته انجام تمامی این امور به سازمان های متولی امر در استان برمی گردد که کار را اجرا و به سرانجام برسانند.

وی تأکید کرد: دولت باید بیشتر به خوزستان توجه کند و بخش بیشتری از درآمدهای نفتی را به این استان اختصاص دهد.

وزیر نفت بیان کرد: اگر سرمایه گذاری در کشور توسعه پیدا کند، آن وقت اشتغالزایی شده و ثبات و امنیت موجود نیز حفظ می شود. با این کار حتی وضعیت اقتصادی مردم نیز بهبود پیدا می کند.

زنگنه خبر داد: بسته های توسعه ای را برای مناطق محروم تعریف کردیم. بر اساس همین بسته ها امور مختلفی در حوزه آب آشامیدنی، راه اندازی هنرستان های فنی و حرفه ای، رسیدگی به مدارس و همچنین عمران روستایی با اجرای طرح هادی را در غرب کارون انجام می دهیم.

وی در پایان گفت: اعتقاد ما این است که مظاهر خشن، فقر و محرومیت نباید در این استان وجود داشته باشد.