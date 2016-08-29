بازارهای داخلی برای ارائه محصولات تولیدی باید فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور فلاح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجتمع کشت و صنعت روژین تاک ۲۴ هکتار مساحت دارد که ۱۱ هکتار با زحمات سازمان صنعت و معدن و امور اراضی تغییر کاربری شده و با تخصیص اعتبار سال آینده در صدد توسعه ۴ هکتار گلخانه در سطح شرکت هستیم که ۶تا۷ میلیارد تومان هزینه برای آن برآورد شده است.

مدیر پشتیبانی و صادرات مجتمع کشت و صنعت روژین تاک گفت: کارخانه روژین تاک در روز توان تبدیل ۴۳۰۰ تن گوجه فرنگی را به رُب دارد و با این توان یکی از بزرگترین کارخانه‌های خاورمیانه است وتمام فرآوری‌های مورد نیاز از قوطی سازی، چاپ و لاک و درب بندی در خود کارخانه تولید می‌شود.

فلاح با بیان اینکه سالانه ۶۰ میلیون قوطی در مجتمع کشت و صنعت روژین تاک تولید می‌شود، افزود: هم اکنون ۶۰۰ هزار هکتار سطح سبز گوجه فرنگی داریم که با خانواده ۲۴ هزار نفری از کشاورزان استان کرمانشاه و بخشی از کردستان در آن مشغول هستند و همکاری می‌کنند.

وی بااشاره به میزان صادرات مجتمع کشت و صنعت روژین تاک افزود: صادرات این مجتمع بیشتر به کشور عراق صورت می‌گیرد و با برنامه ریزی های انجام شده هر سال بر میزان صادرات افزوده می‌شود .

فلاح با ادامه توضیحات افزود: سال گذشته بیش از ۵۱ درصد به عراق، روسیه، عمان و ارمنستان صادرات داشتیم و هم اکنون در حال فعال نمودن بازار ازبکستان و روسیه هستیم و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۰ درصد از محصولات به کشور عراق صادر شده است.

وی اظهار کرد: تولیدات ما در خاورمیانه، روسیه و ازبکستان ارائه می‌شود اما متاسفانه در بازار داخلی ما غیر از تهران و استان خوزستان به استان‌های دیگر ارائه محصول نداریم که باید در این راستا اقدام شود زیرا بازار خوبی داریم اما نسبت عرضه به تقاضا کم است و باید بازار داخلی را فعال کنیم.

فلاح به به نحوه پرداخت هزینه کشاورزان اشاره و بیان کرد: در حالیکه خیلی از کارخانجات در سطح کشور هزینه کشاورزان را به موقع پرداخت نمی‌کنند و حتی دولت هم هزینه جو و گندم کشاورزان را به موقع پرداخت نمی‌کند خوشبختانه این مجتمع بروز پول محصولات را با ۵۰ تومان اضافه از دیگر کارخانه های کشور پرداخت می کند و هزینه ها را به سال بعد موکول نمی‌کند.

وی تعداد کارکنان در این مجتمع را ۳۵۰ نفر بصورت مستقیم و ۱۲۰۰ نفر بصورت غیر مستقیم عنوان نمود و افزود: بیش از ۶۰ نفر در واحد آزمایشگاهی و کنترل کیفی مشغول هستند که دارای تحصیلات دکتری و لیسانس و اکثر اپراتورها بالای دیپلم هستند.