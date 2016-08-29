آزادی زن استرالیایی از چنگ آدم ربایان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «خامه پرس»، یک زن استرالیایی که چهارماه پیش در شرق افغانستان توسط آدم‌ربایان به گروگان گرفته شده بود، آزاد شد.

مقامات استرالیایی تایید کردند: خانم «کری جان ویلسون» که در شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار ربوده شده بود روز دوشنبه آزاد شد.

«جولی بیشاپ» وزیر امور خارجه استرالیا از مقامات افغانستان به خاطر تلاش برای آزادی این کارمند خیریه اظهار تشکر کرد و گفت: خانم «کری جان» که در ماه آوریل سال جاری ناپدید شده بود، آزاد شده است.

در همین حال اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد: این زن استرالیایی در عملیات ویژه نیروهای امنیت ملی از چنگ ربایندگان آزاد شد.

در ارتباط با این رویداد چند تن از مظنونین بازداشت شده و تفتیش و بررسی از آنان در حال جریان است.

به نظر می‌رسد ربایندگان این تبعه استرالیایی را به خاطر گرفتن پول در ازای رهایی وی ربوده بودند و این مورد در افغانستان تازگی ندارد.