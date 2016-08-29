۴۰ پروژه در گرمسار افتتاح شد/ گاز به شهر جدید ایوان کی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش طاهری ظهر دوشنبه در خلال سفر یک روزه استاندار سمنان به گرمسار برای افتتاح پروژه های این شهرستان، ضمن اشاره به تکمیل و افتتاح مجتمع تجاری مسکن مهر گرمسار ابراز داشت: این طرح با مشارکت سه میلیارد تومانی بخش خصوصی شامل ۹باب مغازه، نانوایی، تره بار، میدان روز، فضای سبز و ... با گستره خدماتی یک هزار و ۳۵۰نفر احداث و تکمیل شده است.

وی افزود: ساکنان مسکن مهر گرمسار می توانند با احداث این مجتمع تجاری بخش عمده ای از نیازهای خدماتی خود را در مکان تامین کرده و برای مایحتاج روزانه خود مسیر و وقت طولانی را صرف نکنند.

گاز به شهر جدید ایوان کی رسید

رئیس شورای اداری گرمسار همچنین از افتتاح طرح های گازرسانی در ایوان کی و گرمسار خبر داد و گفت: خط تغذیه و شبکه گاز رسانی شهرک صنعتی ایوانکی به ۳۷ روستا و شهر جدید ایوانکی با اعتبار سه میلیارد و ۵۱۲ میلیون تومان احداث و با اجرای این طرح دغدغه گازرسانی به شهر جدید ایوان کی رفع شد که این امر خوشنودی بسیاری از همشهریان را به همراه داشت.

طاهری ضمن بیان اینکه با افتتاح این طرح ضریب برخوداری گرمساری ها از گاز طبیعی به ۸۳ درصد افزایش پیدا می کند، ابراز داشت: در سال های گذشته هشت هزار و ۴۰۰ انشعاب با ۳۴ هزار و ۳۰۰ اشتراک گذاری در گرمسار اجرا شده که این طرح ها باعث شده سهم ۷۳ درصدی مردم این شهرستان از برخوداری گاز طبیعیافزایش پیدا کند همچنین امیدواریم با بهره برداری از طرح های گازرسانی روستایی در این شهرستان در آینده ای نزدیک، شاهد سهم ۱۰۰درصدی ضریب برخورداری مردم منطقه از گاز طبیعی باشیم.

وی افزود: با اجرای این طرح ها ۲۳روستای گرمسار از نعمت گاز طبیعی برخودار خواهند شد که امیدواریم این طرح ها با عنایت مسئولان به زودی اجرا شود.

مدرسه شش کلاسه مسکن مهر، خط۶۳ کیلوولت، پارکینگ مسکن مهر ایوان کی و خط ۲۳۰کیلوولت گرمسار-ابریشم از دیگر طرح هایی بود که با حضور استاندار سمنان در گرمسار افتتاح شد.