به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، جلسه هم اندیشی بررسی راهکارهای توسعه و تقویت ادبیات فارسی در برنامه‌های شبکه یک، صبح امروز دوشنبه ۸ شهریور با حضور غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیران و مجریان این شبکه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، قدرت و تاثیرگذاری زبان فارسی را حیرت آور دانست و گفت: زبان فارسی موسیقی کلام خیلی گیرایی دارد و در طول تاریخ نشانه اقتدار فرهنگی و ملی ایرانیان بوده است.

وی تصریح کرد: زبان فارسی در معرض بسیاری از آسیب‌هایی است که بخشی از آن ریشه در فرهنگ دارد و بخشی دیگر ناشی از عقب ماندگی علمی ماست متاسفانه در عصر حاضر زبان فارسی مهجور مانده و استفاده از واژه‌های بیگانه چه در بیان و چه در تابلوهای کوچه و خیابان موجب خدشه وارد شده به زبان فارسی شده است.

رییس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در خصوص نقش رسانه ملی در حفظ و حراست از کیان زبان فارسی، گفت: خیلی از مجریان و گویندگان فکر می‌کنند اگر در برنامه از واژه‌های بیگانه استفاده کنند، جایگاه بهتری نزد مخاطب پیدا می‌کنند.

حداد عادل از مجریان برنامه‌های ورزشی نام برد و یادآور شد: شاید نتوان اسم بسیاری از رشته‌های ورزشی را معادل سازی کرد ولی چرا گزارشگر یک مسابقه در طول گزارش بارها و بارها به جای واژه «زمان» از کلمه «تایم» استفاده می‌کند. متاسفانه استمرار بکارگیری چنین کلماتی در درازمدت عادی شده و تغییر آن دیگر مشکل خواهد شد.

رئیس بنیاد سعدی از مجریان درخواست کرد زبان فارسی را در اجراهایشان رعایت کنند و در معادل سازی با لغات بیگانه، به زبان فارسی با زبان طنز آسیب نرسانند و در ادامه از تشکیل دفتر ارتباط با رسانه ملی در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی به مدیریت مهنوش تهرانی خبر داد و افزود: در این دفتر یک شورای برنامه ریزی وجود دارد تا در ارتباط با صدا و سیما برای صیانت از زبان فارسی با شبکه‌های رادویی و تلویزیونی همکاری کند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی از مجریان و گویندگان خواست تعصب و حساسیت بیشتری در خصوص بکارگیری زبان فارسی در برنامه‌ها داشته باشند تا از این طریق بتوان در راستای صیانت از زبان فارسی، جریان سازی کرد.

حداد عادل تاکید کرد: هدف ما از برگزاری چنین جلسه‌ای این است با همکاری مدیران، از لحاظ بکارگیری صحح زبان فارسی، شبکه یک را به الگویی برای سایر شبکه‌ها رسانه ملی تبدیل کنیم. من معتقدم هر چقدر مجریان بر زبان فارسی تسلط بیشتری داشته باشند، برنامه‌ها تلویزیونی بخصوص برنامه‌های گفتگو محور و جنگ‌ها، جذابتر و هنری تر خواهد شد.

وی در پایان گفت: ما حاضریم گروهی تشکیل دهیم تا اصطلاحات تخصصی در رسانه ملی مانند وله، پلی بک و ...که برخی مجریان از آن استفاده می‌کنند را معادل سازی کرده تا با زبان شیوا و شیرین فارسی جایگزین شوند.

در ادامه این هم اندیشی مدیر شبکه یک سیما هم با تاکید بر استفاده صحیح از زبان فارسی در برنامه‌ها گفت: الان دیگر نمی‌توان مانند گذشته با برنامه‌هایی مستقیم به مخاطب پیام بدهیم بلکه با ساخت برنامه‌های کوتاه هدف‌دار به خصوص انیمیشن برای کودکان، غیرمستقیم این کار را انجام داد.

علیرضا برازش همچنین برای صیانت و پاسداشت زبان فارسی در برنامه‌های شبکه یک، خدیجه مهرابی مدیرطرح و برنامه شبکه یک را به عنوان نماینده این شبکه به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معرفی کرد.

در ادامه این جلسه مهران ابوالحسنی مدیر گروه جهاد، حجت الاسلام حسین رحیم زاده خراسانی مدیرگروه معارف اسلامی، فضل الله شریعت پناهی مدیرگروه اجتماعی و کامبیز اخوان صفا قائم مقام شبکه یک سیما، در جهت لزوم صیانت از زبان فارسی در برنامه‌ها و خودداری مجریان و گویندگان این شبکه از کاربرد واژه‌های بیگانه در برنامه‌ها، سخنانی را ایراد کردند.

بهرام شفیع، اقبال واحدی، علی درستکار، کیاداود اسفندیاری، علی ضیا، نیلوفر امینی‌فر، مبینا نصیری و فوژان احمدی از مجریان شبکه یک سیما در این هم اندیشی حضور داشتند.