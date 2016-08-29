بالغ بر۱۱ هزارنفر کردستانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا همایون پورامروز دوشنبه در نشست با جمعی از خبرنگاران استان در سنندج با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد فعالیت های پزشکی قانونی مربوط به معاینات سرپایی است، گفت: در چهارماهه نخست امسال ۱۱ هزار و ۹۹۰ نفر به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که این میزان نسبت به مدت مشابه آن درسال گذشته ۱.۱ درصد کاهش داشته است.

وی عنوان کرد: در چهارماهه امسال میزان مراجعات مربوط به نزاع۱.۳ درصد افزایش، مصدومین حوادث کار ۶ درصد کاهش، مصدومین تصادفات رانندگی ۸.۲ درصد افزایش، معاینات روانپزشکی ۹.۸ درصد کاهش و معاینات اختصاصی هم ۲۹.۶ درصد کاهش داشته است.

وی به درصد معاینات اجساد درچهارماهه امسال اشاره کرد و اظهار داشت: میزان مرگ و میر ناشی از حوادث کار در این مدت ۳۷.۵ درصد کاهش، سوختگی ۴۲.۹ درصد کاهش و غرق شدگی هم ۵۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان ادامه داد: مرگ و میر به دلیل برق گرفتگی در این چهارماهه امسال نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش، مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر ۲۸.۶ درصد کاهش، مرگ به دنبال سقوط از بلندی ۷۳.۳ درصد کاهش داشته است.

همایون پور اضافه کرد: در کل مرگ ومیرهایی که به پزشکی قانونی ارجاع داده شده در چهارماهه امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۱۴.۹ درصد کاهش داشته است.

وی به آمار کشته شدگان ناشی از تصادفات در استان اشاره کرد وگفت: در چهارماهه امسال ۱۱۴ نفر دراستان در تصادفات جان خود را ازدست دادند که این میزان در مدت مشابه آن در سال گذشته ۱۴۳ نفربوده است که این آمار کاهش ۲۰.۳ درصدی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: تصادفات درون شهری منجر به مرگ ۵۲.۳ درصد کاهش و برون شهری و روستایی هم ۱۵.۵ درصد در چهارماهه امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته کاهش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان به ارائه گزارش عملکرد سال ۹۴ و مقایسه آن با سال ۹۳ پرداخت و گفت: در سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه در سال ماقبل آن معاینات سرپایی مربوط به نزاع ۳.۳ درصد کاهش، مصدومین حوادث کار ۱۴.۸ درصد کاهش، مصدومین تصادفات ۳.۴ درصد افزایش و معاینات روانپزشکی هم ۵.۸ درصد افزایش و معانیات اختصاصی هم ۸ درصد کاهش داشته است.

همایون پور بیان کرد: از نظر تعداد مراجعین به مراکز پزشکی قانونی در استان که در سال ۹۳، ۳۵ هزار و ۴۴ نفر و در سال گذشته ۳۵ هزار و ۲۰۰ نفر بوده، شاهد افزایش نیم درصدی بودیم.