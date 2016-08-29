به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک و مطهر شهیدان مدافع حرم «رضا رحیمی» و «مصطفی مرادی» از مقابل حسینیه دین نبوی به سمت بارگاه ملکوتی هشتمین خورشید ولایت تشیع شد.

شهیدان مدافع حرم «رضا رحیمی» از جوانان محله پنجتن و «مصطفی مرادی» نیز از شهرک رجائی مشهد مقدس با هدف دفاع از حرم حضرت زینب(س) به جبهه های حق علیه باطل سوریه اعزام شده بودند که توسط نیروهای تکفیری داعش در سن ۲۰ سالگی به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

پیکر مطهر شهیدان رحیمی و مرادی پس از مراسم تشییع از مقابل حسینیه پیروان دین نبوی و طواف در حرم مطهر رضوی در گلزار شهدای «بهشت رضا(ع)» به خاک سپرده شد.

گفتنی است در این مراسم عابدی مقدم مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، جمعی از مسئولین، روسای بنیاد شهید و امور ایثارگران مناطق سه گانه مشهد مقدس، فرماندهان نظامی و انتظامی، روحانیون، خاندان شاهد و ایثارگر و آحاد مردم شهیدپرور مشهد مقدس حضور داشتند.