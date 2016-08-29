۱۰۰۰ رأس از بزهای بومی استان بوشهر اصلاح نژاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان بوشهر، محمد صادق یزدانشناس اظهار داشت: عملیات اصلاح نژاد ۱۰۰۰ راس از بزهای بومی استان بوشهر با استفاده از نژادهای پرتولید داخلی و خارجی در سال گذشته و با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیون ریال در سطح گله های مردمی اجرا شده است.

یزدانشناس اضافه کرد: در برنامه اصلاح نژاد بزهای بومی استان از طرح ترکیب نژاد بزهای بومی با نژاد خارجی آلپاین و همچنین بزهای نر ایستگاه اصلاح نژاد بز عدنی استفاده شده است.

وی افزود: با توجه به کمبود بارندگی و بروز خشکسالی در سالهای اخیر، مراتع استان جوابگوی نیاز دام ها نبوده و دامداران مجبورند دام های خود را در محیط دامداری و به صورت دستی تغذیه کنند.

یزدانشناس گفت: به دلیل افزایش هزینه های نگهداری، دام های بومی از تولید پایینی برخوردارند. لذا افزایش بهره وری و تولید بیشتر به ازای هر راس دام می تواند باعث اقتصادی شدن تولید و افزایش درآمد دامداران روستایی شود که یکی از راه های افزایش بهره وری، استفاده از تکنیک های نوین پرورشی و اصلاح نژاد بزهای بومی است.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان داشت: عملیات اصلاح نژاد بزهای بومی استان در ۱۲ گله و با استفاده از تکنیک تلقیح مصنوعی و همچنین توزیع دام نر اصلاح شده، صورت گرفته است.