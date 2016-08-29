درگیری ترکیه و کردهای سوری غیر قابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، آمریکا از درگیری بین نیروهای ترکیه و برخی گروه های مخالف سوری در شمال سوریه انتقاد کرد.

«برت مک گورک» نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف به اصلاح ضد داعش با غیرقابل قبول دانستن این درگیری ها از تمامی بازیگران مسلح خواست که درگیری را کنار بگذارند و بر جنگ علیه داعش متمرکز شوند.

وی گفت: ما درگیری ها در مناطقی که داعش حضور ندارد را غیرقابل قبول و منشا نگرانی می دانیم.

در حالی آمریکا خواستار عدم درگیری ارتش ترکیه با نیروهای کرد سوری در شمال سوریه است که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه روز گذشته تاکید کرد در منطقه جرابلس با همان جدیت که با داعش مقابله می کند با شبه نظامیان کرد سوری هم برخورد خواهد کرد.