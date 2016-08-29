  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۲۶

نماینده اوباما:

درگیری ترکیه و کردهای سوری غیر قابل قبول است

درگیری ترکیه و کردهای سوری غیر قابل قبول است

نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف به اصلاح ضد داعش درگیری نیروهای ترکیه و شبه نظامیان کرد سوری را غیرقابل قبول دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، آمریکا از درگیری بین نیروهای ترکیه و برخی گروه های مخالف سوری در شمال سوریه انتقاد کرد.

«برت مک گورک» نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف به اصلاح ضد داعش با غیرقابل قبول دانستن این درگیری ها از تمامی بازیگران مسلح خواست که درگیری را کنار بگذارند و بر جنگ علیه داعش متمرکز شوند.

وی گفت: ما درگیری ها در مناطقی که داعش حضور ندارد را غیرقابل قبول و منشا نگرانی می دانیم.

در حالی آمریکا خواستار عدم درگیری ارتش ترکیه با نیروهای کرد سوری در شمال سوریه است که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه روز گذشته تاکید کرد در منطقه جرابلس با همان جدیت که با داعش مقابله می کند با شبه نظامیان کرد سوری هم برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 3755578
پیمان یزدانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها