ترابردپذیری اپراتورهای تلفن همراه محقق می شود؟

خبرگزاری دانشجو نوشت: با آغاز طرح امکان ترابرد پذیری اپراتور های تلفن همراه این امکان برای میلیون ها مشترک این خدمات فراهم گردیده که با ثابت نگه داشتن شماره خود، بتوانند اپراتور خود را تغییر دهند. طبیعی است در این میان ارائه خدمات با کیفیت و بهتر هر اپراتور فرصتی را برای مشترکین فراهم می کند تا با دید بازتر و و دریافت خدماتی بهتر اقدام به ترابرد پذیری کنند.
در این میان گویا یکی از اپراتورها دنبال پیشی گرفتن از دیگر رقبا هستند و با کلید واژه " # دنیاتوتغییربده " کمپین کاملی را در این خصوص آغاز کرده است.
البته شعار تغییر، شعار جذابی است . این شعار را کم و بیش هم در عالم سیاست و هم در عالم اقتصاد زیاد میشنویم . در همین کشور خودمان نیز شرکتهای متفاوتی دم از تغییر زدهاند. حتی در کمپینهای تبلیغاتیِ خود تلاش کردهاند، این تغییرات را در ابعاد مختلف منعکس نمایند. اما نکتهی طنز این قصهی پرماجرا این است: آیا این وسط واقعاً کسی تغییر کرده است؟
این اپراتور تلفن همراه در این سالها تلاش کرده است با طراحی و سرمایه گذاری انبوه در زیرساختهای موبایلی و ارائه خدمات متفاوت به مشترکینش، تغییر کند. به عبارتی: تغییر را از خودش شروع کند! اپراتور مورد اشاره با رونمایی از اینترنت 4G در ایران و ارائهی خدمات متفاوت به مشترکین ایرانی میخواهد تصویری جدید و متفاوت از خود بسازد. اما تا چه اندازه موفق به تغییر این تصویر جدید در میانِ انبوهِ مشترکین تلفن همراه خواهد شد؟
در سری تیزرهای کمپین جدید این اپراتور با شعار دنیات رو تغییر بده، در ابتدا ما با طرح یک مساله روزمره که ممکن است برای هر کاربر اینترنت موبایل پیش آید، روبهرو میشویم و در ادامه میبینیم که در صورت بروز اختلال در ارضای این نیاز ِ قرن جدید با چه مخاطراتی روبهرو خواهیم شد.
در یکی از این تیزرها با نمایش و طرح مسالهی سرعت ِ پایین اینترنت مواجهایم، در یکی دیگر با عدم پوشش دهی مناسب و استفاده از اینترنت موبایل در مکانهای خارجِ شهری برخورد مینماییم و در تیزر دیگر با عدم تنوع محصولات مختلف اپراتورها درگیر میشویم.
اما آیا میتوان گفت که این اپراتور با این کمپین ِ یکپارچه، خودش نیز پای در یک دنیای جدید گذاشته است؟ یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم: آیا تغییر را با خودش آغاز کرده است؟
اما یک چیز مشخص است: برای تغییر باید از خود شروع کنیم. تغییر فروشنده و مشتری هر دو باهم. آیا این اپراتور با تغییر تیزرها در واقعیت هم تغییری کرده است؟
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