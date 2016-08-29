مشعل گاز شهرهای قهستان و اسدیه روشن شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در مراسم بهره‌برداری از این پروژه اظهار کرد: برای اجرای خط انتقال گاز سربیشه-اسدیه-درمیان بالغ بر ۵۳۰میلیارد ریال هزینه شده است.

فرشید دشتی بیان کرد: این پروژه شامل اجرای ۹۸کیلومتر خط انتقال، احداث پنج ایستگاه شیر انشعاب و شیر بین‌راهی، احداث دو ایستگاه تقلیل فشار و نصب ایستگاه حفاظت کاندیک است.

وی همچنین از هزینه کرد ۴۸میلیارد ریالی برای گازرسانی به شهر اسدیه خبر داد و گفت: در قالب این پروژه ۴۴ کیلومتر تغذیه و توزیع، یک دستگاه تقلیل فشار برون‌شهری، یک ایستگاه تقلیل درون‌شهری و یک هزار و ۲۱۰انشعاب نصب شده است.

به گفته وی با بهره‌برداری از این پروژه یک هزار و۳۳۰خانوار از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

دشتی با بیان اینکه برای گازرسانی به شهر قهستان نیز ۵۰میلیارد ریال هزینه شده است، بیان داشت: این شبکه نیز ۷۴۱خانوار را تحت پوشش شبکه انتقال گاز قرارگرفته‌اند.

وی اضافه کرد: در مجموع برای گازرسانی به شهرستان درمیان ۶۲۸ میلیارد ریال هزینه شده که در مجموع دو هزار و ۷۱خانوار از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.