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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کرمانشاه خبر داد:

مصدومیت ۶ شهروند در پی آتش سوزی یک خودرو در مجتمع مسکن مهر صحنه

مصدومیت ۶ شهروند در پی آتش سوزی یک خودرو در مجتمع مسکن مهر صحنه

کرمانشاه- مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کرمانشاه از مصدومیت ۶ نفر بر اثر آتش سوزی یک خودرو در مجتمع مسکن مهر شهرستان صحنه خبر داد.

اکبر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ساعت ۱:۳۲ روز دوشنبه هشتم شهریور ماه یک مورد آتش سوزی خودرو در یک مجتمع مسکن مهر در شهرستان صحنه به اوژانس و فوریت‌های استان اعلام شد.

آزادی از مصدومیت ۶ نفر در پی وقوع این آتش سوزی خبر داد و افزود: یک خودرو در یک مجتمع مسکن مهر در صحنه آتش گرفت و در این حادثه مورد فوتی نداشتیم.

وی با اشاره به تلاش عوامل اورژانس برای نجات مصدومان گفت: ۶ مصدوم این حادثه توسط آمبولانس ۱۱۵ به بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه منتقل شدند.

آزادی در پایان خواستار توجه شهروندان به رعایت مسائل ایمنی شد.


 

کد مطلب 3755586

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