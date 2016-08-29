مصدومیت ۶ شهروند در پی آتش سوزی یک خودرو در مجتمع مسکن مهر صحنه

اکبر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ساعت ۱:۳۲ روز دوشنبه هشتم شهریور ماه یک مورد آتش سوزی خودرو در یک مجتمع مسکن مهر در شهرستان صحنه به اوژانس و فوریت‌های استان اعلام شد.

آزادی از مصدومیت ۶ نفر در پی وقوع این آتش سوزی خبر داد و افزود: یک خودرو در یک مجتمع مسکن مهر در صحنه آتش گرفت و در این حادثه مورد فوتی نداشتیم.

وی با اشاره به تلاش عوامل اورژانس برای نجات مصدومان گفت: ۶ مصدوم این حادثه توسط آمبولانس ۱۱۵ به بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه منتقل شدند.

آزادی در پایان خواستار توجه شهروندان به رعایت مسائل ایمنی شد.



