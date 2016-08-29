لزوم استقرار کردها در شرق فرات/بازدید مشروط آلمانی ها از اینجرلیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه ترکیه امروز در نشست خبری که پس از دیدار با همتای هلندی وی برگزار شد، به کردهای سوریه درباره عدم حرکت هرچه سریعتر به سوی شرق رود فرات هشدار داد.

«مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه در سخنان امروز خود در وزارت خارجه کشورش اعلام کرد: نیروهای کرد سوریه باید هرچه سریعتر در سمت شرق فرات اسکان یابند.

وزیر خارجه ترکیه ادامه داد: در صورتیکه آن ها به شرق فرات نروند، هدف حملات ما قرار خواهند گرفت.

«مولود چاوش اوغلو» در ادامه افزود: در ابتدا باید تأکید کنم که هدف عملیات کنونی (عملیات سپر دفاع جزیره) در جرابلس، پاکسازی داعش از این منطقه است. غلبه بر داعش از طریق حملات هوایی غیر ممکن است و لذا ما نیز در راستای هدف مذکور از عملیات زمینی علیه آن ها استفاده کردیم. ۶۵ کشور عضو ائتلاف مبارز ه با داعش را رها کنید؛ اگر ۵ کشور نیز با همکاری هم در واقع با داعش مبارزه می کردند؛ کار داعش تا به حال تمام شده بود.

«مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه تأکید کرد: ساکنان محلیِ این منطقه با ما در این عملیات مشارکت دارند. کسانی که در اینجا زندگی می کردند، باید به سرزمین خود بازگردند؛ اما هدف نیروهای دفاعی کرد متفاوت است؛ آن ها برآنند تا ساکنین منطقه را مجبور به تَرک خانه هایشان کنند. آن ها به پاکسازی قومی مشغول هستند.

وی در ادامه به درخواست بازدید تنی چند از نمایندگان پارلمان آلمان از پایگاه هوایی اینجرلیک درترکیه نیز اشاره کرد و دراین رابطه تصریح کرد: همه چیز به عملکرد دولت دولت آلمان بستگی دارد؛ ما اجازه نمی دهیم کسی تاریخ ترکیه را به سُخره بگیرد. ما اجازه نمی دهیم کسانی که تاریخ ما را به سُخره می گیرند؛ از مراکز حساس ما بازدید کنند.