  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۲۲

به همت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات؛

نشست تخصصی «نظریه ارتباطات متعالیه» برگزار می‌شود

نشست تخصصی «نظریه ارتباطات متعالیه» برگزار می‌شود

نشست «نظریه ارتباطات در حکمت متعالیه» به همت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و با سخنرانی سیدمحمدعلی غمامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست «نظریه ارتباطات در حکمت متعالیه» به همت پژوهشکدۀ ارتباطات این پژوهشگاه  و با سخنرانی سیدمحمدعلی غمامی برگزار می‌شود.

این نشست از سلسله نشست‌های ارتباطات صدرایی با عنوان «نظریه ارتباطات متعالیه (ارتباطات در حکمت متعالیه صدرالمتالهین)» است که  از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ سه‏‌شنبه ۹ شهریور  ۱۳۹۵ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات  برگزار می‌‏شود.

«فلسفه ارتباطات»، «نظریه‌های کلان ارتباطات»، «مسائل فلسفی در ارتباطات» و «مطالعه‌ تطبیقی نظریه صدرایی ارتباطات و نظریات ارتباطی افلاطون، ارسطو، جان‌لاک، هوسرل و دریدا» از محورهای بحث در این نشست خواهد بود.

سیدمحمدعلی غمامی پیشتر مقالاتی چون «روی آورد قرآنی دعوت، کنش ارتباطی هابرماس و نظریه دریافت هال؛ رویکردی تطبیقی ـ انتقادی» و «دین‌، رسانه و حوزه عمومی» نگاشته است.

حضور پژوهشگران و علاقه‌مندان در این نشست آزاد است.

کد مطلب 3755596

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها