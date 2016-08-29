به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست «نظریه ارتباطات در حکمت متعالیه» به همت پژوهشکدۀ ارتباطات این پژوهشگاه و با سخنرانی سیدمحمدعلی غمامی برگزار می‌شود.

این نشست از سلسله نشست‌های ارتباطات صدرایی با عنوان «نظریه ارتباطات متعالیه (ارتباطات در حکمت متعالیه صدرالمتالهین)» است که از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ سه‏‌شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌‏شود.

«فلسفه ارتباطات»، «نظریه‌های کلان ارتباطات»، «مسائل فلسفی در ارتباطات» و «مطالعه‌ تطبیقی نظریه صدرایی ارتباطات و نظریات ارتباطی افلاطون، ارسطو، جان‌لاک، هوسرل و دریدا» از محورهای بحث در این نشست خواهد بود.

سیدمحمدعلی غمامی پیشتر مقالاتی چون «روی آورد قرآنی دعوت، کنش ارتباطی هابرماس و نظریه دریافت هال؛ رویکردی تطبیقی ـ انتقادی» و «دین‌، رسانه و حوزه عمومی» نگاشته است.

حضور پژوهشگران و علاقه‌مندان در این نشست آزاد است.