به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، منوچهر فخری گفت: با هدف توسعه فضای سبز و همچنین زیبا سازی و ورودی‌های سطح شهر عملیات ساماندهی ورودی سنندج - کرمانشاه اوایل خرداد ماه سالجاری در دستور کار این شهرداری قرار گرفت.

وی بیان کرد: پروژه ساماندهی ورودی سنندج- کرمانشاه در زمینی به مساحت هزار و ۴۰۰ مترمربع شامل ۶۰۰ متر طول و ۲۳ متر عرض در حد فاصل پلیس راه قدیم تا جایگاه پمپ بنزین اجرا شده است.

وی عنوان کرد: این پروژه شامل احداث ۳ هزارمتر مربع کف فرش، ۶ هزار هزار متر مربع فضای سبز و ۵ هزارمترمربع پارکینگ است.

شهردارسنندج اضافه کرد: برای احداث این پروژه تاکنون عملیاتی نظیر ۲۰ هزار متر مکعب خاکبرداری، ۱۵۰۰ متر مکعب دیوار چینی وگلفیوژ بتنی، نصب ۱۰ عدد آلاچیق، ۵ هزار متر مربع کف فرش سنگی، ۲ هزار و ۴۰۰ متر طول جدول گذاری و همچنین نصب تیر چراغ روشنایی، مبلمان پارکی و سطل زباله انجام شده است.

فخری اظهارداشت: برای آبیاری فضای سبز احداث شده در این پروژه عملیات حفر دو حلقه چاه با تاسیسات مکانیکی نیز اجرا شد.

فخری بیان کرد : در حال حاضر عملیات آماده سازی محوطه پارکینگ این پروژه در حال اجرا است و برای آسفالت این محوطه هزار و ۵۰۰ متر مکعب اساس و زیر اساس و ۸۵۰ تن آسفالت نیاز است.

وی هزینه ای اجرای این طرح را بالغ بر ده میلیارد ریال عنوان کرد و گفت : با برنامه ریزی صورت گرفته پروژه ساماندهی ورودی سنندج – کرمانشاه تا پایان ماه جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی ابرازامیدواری کرد که با اجرای عملیات ساماندهی ورودی های سطح شهر بتوانیم فضای زیبا برای شهروندان و مسافران مهیا شود.