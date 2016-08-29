مبارزه با تب برفکی در مهرماه نیازمند اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام موحدی ظهر دوشنبه در نشست خبری هماندیشی بخش خصوصی و دولتی در بخش گوشت سفید با اشاره به ۷۹ میلیون جوجه ریزی در استان اصفهان در سال ۹۴ اظهار داشت: از این میزان جوجه ریزی ۱۴۸ هزار تن گوشت مرغ تولید شده است.
وی آمار جوجه ریزی سال جاری را نیز ۲۷ میلیون قطعه اعلام کرد.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان به فعالیت دو هزار و ۹۰ واحد مرغداری گوشتی در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: این تعداد مرغداری نیز با ظرفیت بیش از ۳۸ میلیون قطعه فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در استان اصفهان ۱۸۶ واحد تخمگذار نیز فعالیت دارد، اضافه کرد: ماموران بازرسی و نظارت دامپزشکی استان اصفهان بر روی همه این واحدهای تولید گوشت و تخم مرغ استان اصفهان نظارت و کنترلهای لازم را دارند.
موحدی در ادامه با بیان اینکه در پنج ماه نخست سال جاری ۲۰ میلیون کشتار در کشتارگاههای گوشت سفید استان اصفهان انجام شده است، تصریح کرد: در این راستا در این بازه زمانی بیش از ۳۲ هزار بازدید از مراکز کشتارگاهی در استان اصفهان انجام شده است.
وی تعداد مراکز عرضه گوشت سفید استان اصفهان را یک هزار و ۸۰۰ مورد اعلام کرد و افزود: همچنین ۴۸ واحد مشترک عرضه گوشت قرمز و گوشت سفید در سطح استان اصفهان فعالیت میکنند.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان از انجام ۳۸۳ هزار بازرسی توسط ماموران دامپزشکی استان اصفهان در سال گذشته خبر داد و گفت: در این بازرسیها از مراکز عرضه مرغ ۲۲۸ تن گوشت مرغ ضبط و معدوم شده است.
۱۲۲ هزار کیلوگرم مرغ ضبط و معدوم شده است
وی در خصوص جمع آوری مرغهای غیر استاندارد ابتدای سال جاری تاکنون نیز گفت: در این بازه زمانی نیز ۱۲۲ هزار کیلوگرم مرغ ضبط و معدوم شده است.
موحدی در خصوص آمار بازرسی از کشتارگاههای طیور نیز بیان داشت: در این بازرسیها نیز در سال گذشته ۳۸۵ هزار قطعه مرغ از چرخه مصرف خارج شده است و از ابتدای سال جاری نیز در این نوع بازرسیها ۱۵۸ هزار قطعه مرخ از ورود به چرخه مصرف خانوارها خارج شده است.
وی همچنین از معدوم کردن ۱۵ تن مرغ از ابتدای سال جاری خبر داد و ابراز داشت: در این راستا باید یادآور شوم که استان اصفهان در حوزه سلامت فرآوردههای گوشت سفید رتبه اول کشور را دارد.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه حوزه دامپزشکی به طور قطع همه تلاش خود را در تامین امنیت غذایی و مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام انجام میدهد، تصریح کرد: در این زمینه میتوان گفت که به دلیل نظارت دقیق و تولیدات مناسب استان اصفهان بهترین صادر کننده گوشت سفید کشور هم هست.
وی همچنین با اشاره به آمار صادرات گوشت سفید استان اصفهان نیز ابراز داشت: در این راستا در سال ۹۴ دو هزار و ۸۶۵ تن پنجه مرغ، یک هزار و ۵۳۹ تن پای مرغ، ۱۱۵ تن بوقلمون و دو هزار و ۱۸۶ کیلو آلایش گوشت مرغ از استان اصفهان به دیگر کشورها صادر شده است.
جمعآوری تختههای قطعهبندی مرغ در فروشگاههای عرضه گوشت نیازمند عزم جدی است
موحدی همچنین با تاکید بر اینکه جمع آوری تختههای قطعه بندی مرغ در فروشگاههای عرضه گوشت نیازمند عزم جدی دستگاههای مختلف است، گفت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که دامپزشکی تنها یکی از نهادهای مرتبط در این زمینه است و باید دیگر نهادها همچون استانداری، فرمانداری، علوم پزشکی و اداره کل تعزیرات حکومتی نیز در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
وی همچنین از کمبود اعتبارات دامپزشکی استان اصفهان خبر داد و گفت: علی رغم افزایش فعالیتها و وظایف این نهاد افزایش اعتباری در این زمینه نداشتهایم.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان در ادامه از کنترل تب برفکی در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید توجه داشته باشیم که گوسفند و بزهای استان اصفهان به صورت کاملا رایگان و گاوها نیز در صورت پرداخت هزینه واکس نسبت به تب برفکی واکسینه شدند و در این راستا در استان مشکلی را نداریم.
وی همچنین با تاکید بر اینکه موج جدید تب برفکی در مهر ماه شیوع پیدا میکند، تصریح کرد: در این راستا مسئولان باید توجه داشته باشند که چنانچه اعتبارات لازم تامین نشود برای انجام این طرح دچار مشکل خواهیم شد.
موحدی در خصوص ساماندهی پسماندهای دامپزشکی در استان اصفهان نیز بیان داشت: برای این امر شهرداری همکاریهای خوبی را دارد ضمن اینکه برای معدوم سازی گوشتهایی که از چرخه مصرف خارج میشوند نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده است.
وی افزود: در این راستا باید توجه داشته باشیم که مرغهایی که معدوم میشوند در دستگاههای کاملا سوزانده و پودر میشوند و پس از تایید برای خوراک دام و طیور استفاده میشوند و بخشی از آن نیز به خارج از کشور صادر میشود.
هیچ هورمونی برای تولید مرغ استفاده نمیشود
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان در خصوص شایعات استفاده از هورمون در مرغداریها نیز گفت: چنانچه بخواهیم از هورمون برای پرورش مرغ استفاده کنیم باید هر مرغ را به میزان یک میلیون تومان به فروش برسانیم.
وی تصریح کرد: باید استفاده از هورمون از ذهن مردم پاک شود و افرادی که در این خصوص چه در رسانه ملی و چه در مجامع عمومی صحبت میکنند غیر مطلع هستند.
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